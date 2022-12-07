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Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 doların altına düşerken, önde gelen bir teknik analist çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kısa vadede Bu Seviyeler Mümkün!

Kripto para piyasasının en iyi analistlerinden biri olan Credible Crypto, Bitcoin fiyat hareketine dair güncel analizini paylaştı. Analist genel olarak iyimser bir tablo çizerken, BTC’nin son bir kez daha sert bir düzeltme yaşadıktan sonra 18.000 ila 19.000 dolara ulaşacağını öngörüyor. Uzmanlara göre, zincir üstü metrikler incelendiğinde ve son bir aydaki durum göz önünde bulundurulduğunda BTC’nin 18.000 doların üzerine çıkması büyük önem teşkil diyor. Analiste göre, BTC için en kritik destek noktası 16.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasa hala düşüş eğilimi gösterirken, BTC’nin hangi yöne gideceği merak ediliyor. Credible Crypto ayrıca Ethereum analizini de paylaştı. Stratejiste göre, Ethereum’un daha düşük bir seviyeye çakılma olasılığı var.

Ethereum ve diğer altcoin’lerin ivme kaybedeceğini iddia eden analist, Bitcoin’in daha iyi bir performans sergileyeceğini vurguladı. Yeni yıla girerken ayı piyasasının 2022’de biteceği öngörülüyordu. Ancak Siyah Kuğu vakaları ve Fed’in para politikası piyasada felakete yol açtı. Krizler sonrası ortaya çıkan karamsarlık ve olumsuz yatırımcı hissiyatı, piyasada korku iklimine neden oldu. Ayı piyasaları genellikle genel piyasadaki düşüşlerle veya S&P 500 gibi önemli endekslerle ilişkilendirilir, ancak bireysel menkul kıymetler veya emtialar, uzun bir süre boyunca (genellikle iki kez) %20 veya daha fazla oranda düşerlerse ayı piyasası olarak kabul edilebilir.

Volatilite Düşüyor!

Bitcoin, yeniden yatay yönde hareket ederken, yine 17.000 dolar seviyesinin altına düştü. BTC’nin fiyatı iki gün önce yaklaşık 17.424 dolara çıkmayı başardı, ancak BTC’de ralli yine sürdürülebilir olmadı. Bitcoin, FTX krizi sonrası büyük bir satış baskısı yaşadı. Güncel verilere göre, BTC’de volatilite düşmeye devam ediyor. Geçmiş veriler, uzun süreli azalan volatilite dönemlerinin genellikle büyük bir rallinin habercisi olduğunu ortaya koyuyor.

Forex analistlerine göre, Bitcoin son zamanlarda hisse senetlerine kıyasla daha az volatilite sergiliyor. Önemli göstergelerden biri olan Korku ve Açgözlülük Endeksi ise bugün 1 puan düşerek 25’e indi ve “aşırı korku” bölgesine geçti. Uzmanlar Fed ve FTX krizinin BTC fiyatını etkilemeye devam edeceğini ifade ediyor.