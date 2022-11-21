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Tecrübeli Analist Dikkat Çekti: 5 Kez Bilen Göstergeden Bitcoin İçin Yeni Sinyal!

14:30
21 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, zincir üstündeki (on-chain) önemli bir göstergenin Bitcoin‘in (BTC) döngüsel dibe vurduğuna işaret ettiğini iddia ederek yatırımcıları uyardı.

Göstergeden Bitcoin İçin Döngüsel Dip Sinyali

Tecrübeli kripto para analisti Benjamin Cowen, yeni bir video güncellemesinde 770 binden fazla YouTube abonesine, Bitcoin’in kâr ve zarar metriğindeki arz yüzdesinin, piyasa değerine göre en büyük kripto para için tarihi bir dibe işaret ettiğini söyledi. Zincir üstündeki bu gösterge dolaşımdaki BTC’lerin yüzde kaçının sahibinin kârda ya da zararda olduğunu gösterir.

Göstergeye dikkat çeken Cowen şunları söyledi:

Zincir üstünde en sevdiğim göstergelerden biri kâr ve zarardaki Bitcoin arzının yüzdesidir. Bu göstergeyi sevmemin nedeni, gelgitleri ve akışının ne kadar döngüsel görünüyor olması. Göstergeye baktığınızda fark edeceğiniz ilk şey, ayı piyasaları ve boğa piyasalarında net bir iniş çıkış olduğudur. Fark edebileceğiniz bir diğer şey ise ayı piyasası boyunca belirli bir noktada kesişme eğiliminde oldukları ve aslında her ayı piyasasında kâr ve zarardaki Bitcoin arz yüzdesi kesişmektedir. Burada 2011’de, 2014’te, 2015’te, 2018’de ve 2019’da kesiştiler ve 2022’nin sonlarında tekrar kesişme başlıyor.

Cowen, 30 günlük hareketli ortalamayı Bitcoin’in kâr ve zarardaki arz yüzdesine uyguladığında, genellikle fiyatın dibe vurduğunun haberini veren tarihi bir modele işaret ettiğini söyleyerek devam etti ve şunları ekledi:

30 günlük hareketli ortalamayı Bitcoin’in kâr ve zarardaki arz yüzdesine uygularsanız fark edeceğiniz şey, tarihi olarak her zaman dipten önce kesişmiş olduklarıdır.

BTC’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre 309.4 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük kripto para olan BTC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,20 düşüşle 16 bin 102 dolardan işlem görüyor. Güncel fiyatlarla Bitcoin, 10 Kasım 2021 tarihinde 68 bin 789 dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) yüzde 76,59 altında alınıp satılıyor.

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