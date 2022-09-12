Yaptığı analizlerle yakından takip edilen kripto para analisti Rager, Bitcoin'in (BTC) ayı piyasasında dip oluşturmak için oldukça sağlam bir konumda olduğuna inandığını öne sürdü.

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Yaptığı analizlerle yakından takip edilen kripto para analisti Rager, Bitcoin‘in (BTC) ayı piyasasında dip oluşturmak için oldukça sağlam bir konumda bulunduğunu belirterek, alım için ideal noktada olduğunu öne sürdü.

Bitcoin’de Dip Oluşumu

Anonim kripto para analisti Rager, yeni bir analiz videosunda 200 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin ticaretinde hiçbir şeyin garanti olmadığını belirterek BTC‘nin 19 bin doların üzerinde bir dip oluşturduğunu iddia ederek şun ifadeleri kullandı:

Birçok insan bu döngünün dibinde olunup olunmadığını soruyor. Olabilir. Bilmiyoruz. Bildiğimiz şey, buranın Bitcoin biriktirmek için uzun vadede oldukça iyi bir nokta olduğu… Burada daha büyük elden oldukça parlak bir fiyat hareketi var. Gördüğün şey, Bitcoin’in 19 bin dolar civarında bu seviyede hareket etmiş olması. Ve bu kadar çok sıçrama yapmasının nedeni, bunun 2017’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinin günlük ve haftalık kapanış noktası olması. Dolayısıyla bu, birçok insanın izlediği önemli bir seviye. Haziran ayında Three Arrows Capital ve LUNA dramasında büyük bir çöküş gördük. Orada satış baskısının oldukça yüksek olduğunu gördük ama o zamandan beri böyle bir satış baskısı yok.

Rager, ayrıca Bitcoin’in 9 Eylül’deki fiyat hareketine daha yakından bakarak, lider kripto paranın o günkü tepe noktasını delip geçeceği hissini desteklediğini belirtti:

Dip burası olabilir mi? Kesinlikle olabilir. İnsanları ofsayta çeken bu tür fiyat hareketlerini görmek hoşuma gidiyor. İnsanlar yanılma eğilimindedir.

S&P 500’de Bu Seviyeye Dikkat

Rager, Bitcoin’in hala S&P 500 (SPX) ile sıkı bir şekilde korele olduğunu ekliyor. Ayrıca, SPX‘in 3 bin 896 seviyesinin üzerinde olduğu sürece Bitcoin’in muhtemelen yeni döngü dipleri oluşturmayacağını ekliyor:

Küresel ekonomi oldukça iyi gidiyor, hisse senetleri sıçrama yapıyorsa Bitcoin’in yakın zamanda 12 bin ila 13 bin dolara düşeceğini düşünmek için hiçbir neden yok.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,42 yükselişle 21 bin 703 dolardan alınıp satılıyor. Öte yandan S&P 500, son haftalık kapanışını 4 bin 76 seviyesinden yaparak analistin işaret ettiği seviyenin üzerinde kalmayı başardı.

Küresel piyasalarda ve kripto para piyasalarında gözler 13 Eylül’de TSİ 15.30’da açıklanacak olan ABD‘de Ağustos ayı TÜFE verilerine çevrilmiş durumda. Ağustos ayı TÜFE verilerinin Fed’in 22 Eylül’de TSİ 21.00’da açıklayacağı enflasyon kararında etkisinin büyük olacağı üzerinde duruluyor.