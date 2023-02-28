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Tecrübeli Analist 2 Altcoin Paylaştı! Yükselişleriyle Baş Döndürecekler!

Tecrübeli kripto para analisti Cantering Clark, yükselişiyle baş döndürmesini beklediği 2 altcoin paylaştı. İşte analistin izleme listesindeki o altcoin'ler.
08:11
28 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Cantering Clark’a göre, kripto para piyasasının en ateşli altcoin’lerinden biri olan Stacks‘daki (STX) rallinin devam etmesini beklediğini açıkladı. Analist ayrıca yakından takip ettiği bir altcoin olan dYdX‘e (DYDX) dikkat çekti.

Stacks’daki Yükselişin Devam Etmesini Bekliyor

Anonim kripto para analisti Cantering Clark, Bitcoin‘in (BTC) kullanımını artırmayı amaçlayan bir proje olan Stacks’in üzerinde ne kadar açık faiz oluştuğuna bağlı olarak bir short squeeze (kısa pozisyon sıkıştırması) yaşanabileceğini söyledi. Analist, son 30 günde yüzde 217 yükselen STX’in muhtemelen bir kısa pozisyon sıkıştırma yaşayarak yukarı yönde hareket etmesini bekliyor. Ancak yüksek açık faizin her zaman yukarı yönde bir sinyal vermediğini de belirterek şunları söyledi:

STX’in fonlaması şu anda Bybit’te -0,21 seviyesinde. İlk düşünce, açık faiz agresif bir şekilde yükseldiğinden bunun bir kısa pozisyon sıkıştırması için uygun olduğu olabildiği. Aptos’ta (APT) da aynı mantık oluşmuştu ancak saçma fonlama oranı altcoin’i en yüksek seviyeye götürdü. Satıcılar tüm alımları yedi ve herhangi bir kısa pozisyon sıkıştırması gelmedi. En kötü senaryo, kim satıyorsa ortalama fiyatını kaybeder. Yani 1 dolar seviyesini kırıp geçmek şimdi satanlar için oldukça kötü olur.

Analistin işaret ettiği kısa pozisyon sıkıştırması, fiyatta ani bir yükseliş olarak tanımlanabilir. Kısa pozisyon sıkıştırması yaşandığında, açığa satış yapanların çoğu kapana kısılır ve pozisyonlarını kapatma çabasıyla hızla çıkış yapmaya yönelir.

STX, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,15 yükselişle 0,8836 dolardan işlem görüyor.

Analistin Radarındaki İkinci Altcoin: DYDX

Cantering Clark ayrıca popüler merkeziyetsiz kripto para borsası (DEX) DYdX’e güç veren bir token olan DYDX’i de yakından takip ettiğini belirtti. Ona göre, DYDX yeni yerel zirvelere yükselmeden önce hızlı bir akümülasyon aşamasının ortasında olabilir.

Analist, DYDX’in 2,80 dolar seviyesine yakın güçlü bir destekten sıçradığını ve aşağı yönlü trend çizgisini kırarak yukarı doğru ilerlediğini gösteren bir grafik paylaşarak şunları söyledi:

Bu seviye devam etmeden önce sadece bir pit stop ise DYDX‘in gerçekten burada zorlamaya başladığını görmek istiyorum. Şimdiye kadar gerçekten iyi görünüyor ve bugünün en güçlü işlem çiftlerinden (DYDX/USDT) biri.

DYDYX, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 4,12 yükselişle 2,96 dolardan el değiştiriyor.

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