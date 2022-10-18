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Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, ünlü isimlerden gelen Bitcoin (BTC) tahminleri şaşkınlık yaratıyor.

Bu Seviyeler Mümkün mü?

Ünlü yatırımcı ve varlık yönetimi uzmanı Lawrence “Larry” Lepard’a göre, Bitcoin, 6 yıl içinde 2 milyon dolarlık devasa bir rakama ulaşma yolunda ilerliyor. 16 Ekim’de Quoth the Raven podcast’ına katılan Lepard, BTC’nin önümüzdeki yıllardaki boğa koşularında 100 kat artacağına inandığını bildirdi. Bitcoin neredeyse bir yıldır düşüş trendindeyken, bu tahmin oldukça iddialı görünüyor. Hem Bitcoin hem de değerli metaller konusundaki iyimserliğiyle tanınan Lepard, mevcut ortamda yedi haneli bir BTC fiyatı öngören tek kişi değil. Equity Management Associates kurucusu, fiyat ne olursa olsun her hafta sabit bir miktar Bitcoin satın alarak geleceğe yatırım yaptığını vurguladı. Yönetici ayrıca, “borç krizi” olarak adlandırdığı makroekonomik krize karşı bir koruma olarak BTC’ye sahip olmamayı bir “risk” olarak görüyor.

Leparda, “Bitcoin sıfıra gidebilir ama ben şahsen Bitcoin’in 100 kat artacağına inanıyorum.” ifadesini kullandı. Bu nedenle, tek bir Bitcoin‘in 100 kat değer kazanarak 2 milyon dolara ulaşabileceği konusunda ciddi olup olmadığı sorulduğunda, Lepard tereddüt etmediğini söyledi. Lepard, BTC için bir sonraki zirvenin 200.000 dolar civarı olması gerektiğini ve ardından %70’lik bir düşüşün meydana gelebileceğini ekledi. Bu tahmin, son günlerde ortaya çıkan ve bir sonraki döngünün ayı piyasasının taban fiyatı 35.000 dolara çıkaran başka bir fiyat tabanı ile uyumlu. Bitcoin, an itibariyle 19.600 dolar civarında işlem görüyor. BTC, bugün bir haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı.

3 Önemli İsimden Uçuk Bitcoin Tahmini!

BTC fiyat performansına ilişkin yüksek tahminler her zaman gündemde yerini alıyor. Ancak bu tahminlerin çok azı gerçek oldu. Bunlar arasında, 2022’de veya 2023’ün başlarında Bitcoin‘in 250.000 dolara ulaşacağından emin olan ünlü yatırımcı Tim Draper var. Draper, yanılmasına rağmen bu seviyenin orta vadede mümkün olduğunu belirtti.

Nisan ayında, ARK Investment Management CEO’su Cathie Wood, 1 milyon dolarlık BTC hedefini ikiye katladı. Bu arada, bundan önce, Fundstrat Global Advisors’ın kurucu ortağı Tom Lee, ayı piyasasının büyük darbeelr vurmasına rağmen firmanın 200.000 dolarlık BTC fiyat hedefini korudu