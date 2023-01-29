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“Tarihin En Büyük Balonu” Uyarısı Yapan Ekonomistten Kritik Bitcoin Açıklaması!

Küresel ekonomi Rusya-Ukrayna savaşı ve resesyon riski ile belirsizliğe sürüklenirken, önde gelen bir ekonomist yine çarpıcı bir uyarıda bulundu.
16:00
29 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Küresel ekonomi Rusya-Ukrayna savaşı ve resesyon riski ile belirsizliğe sürüklenirken, önde gelen bir ekonomist yine çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Kiyosaki: Balon ve Resesyon Uyarısı!

Kişisel finans kitabı “Zengin Baba, Yokslul Baba”nın yazarı Robert Kiyosaki, yine küresel ekonomide meydana gelecek felaketlere karşı uyarılarda bulundu. Artan işsizlik, yüksek faizler ve konut krizine dikkat çeken ekonomist, resesyonun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.  Kiyosaki ayrıca uzun vadeli karamsar tahminine ek olarak, küresel ekonominin “tarihin en büyük balonu” olarak adlandırdığı bir sürecin içerisinde olduğunu belirtti. Kiyosaki yine yatırımcılara altın, gümüş ve Bitcoin’e yönelmelerini tavsiye etti. Ünlü isim ayrıca yüksek enflasyonun kalıcı olduğuna inanıyor. Kiyosaki, resesyon konusunda uyarıda bulunan tek kişi değil. Goldman Sachs, Dünya Bankası, Elon Musk ve Uluslararası Para Fonu (IMF) da dünya ekonomisini zorlu bir yılın beklediği konusunda uyardı. Yazar, yatırımcıları kağıt varlıkları terk etmeye çağırırken hisse senedi ve tahvil gibi ürünlere yatırım yapmadığını belirtiyor ve şunları ekliyor:

Birçoğunuz hisse senetlerine ve bonolara yatırım yapmadığımı biliyorsunuz. Lütfen beni iyi dinleyin: Kağıt varlıklardan kurtulun. Yatırım yapmayın. Dünya ekonomisi sallantıda. Dünya ekonomi tarihindeki en büyük balonu yaşıyoruz. Sonumuz hiç iyi değil.

Özellikle küresel ekonomi, başta yüksek enflasyon ve faiz artışları olmak üzere mevcut makroekonomik unsurlardan önemli ölçüde etkilendi. Kripto para piyasası bu süreçte büyük darbe aldı. Bununla birlikte Kiyosaki, Bitcoin ve değerli metaller konusunda yükselişini sürdürdü. Uzmana göre, Bitcoin bu süreçten potansiyel olarak daha güçlü bir şekilde çıkacak.

Bitcoin, Kazanan Taraf Olacak!

Ekonomist, ekonominin çökme olasılığının yüksek olduğunu savundu. Kripto para piyasası FTX borsasının çöküşünden de darbe aldı, ancak Kiyosaki, Bitcoin ve Ethereum’un (ETH) gelecekte toparlanma şansı olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti:

Bitcoin konusunda hala iyimserim. Bitcoin, Sam Bankman-Fried ile aynı şey değil. Sorun FTX. Hala Bitcoin’i destekliyorum. Benim yaş grubumdaki birçok insan, BTC’ye karşı. Bitcoin’in temellerinin sağlam olduğunu düşündüğüm için karşı değilim. Aslında daha çok blockchain ile ilgileniyorum ve Ethereum’a yatırım yaptım.

Aynı zamanda Kiyosaki, altını da tercih etmesine rağmen Bitcoin‘in beş yıl içinde 1 milyon dolara ulaşabileceğini iddia etti. Kiyosaki’nin Bitcoin’in geleceğine olan inancı eksilmeden devam ediyor. Kiyosaki uzun süredir kriz ve balon uyarısı yapıyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan ekonomist son dönemdeki açıklamaları ile kripto para sektöründe de sevilen bir isim oldu.

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