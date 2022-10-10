Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Tarihi Bitcoin Metriği BVOL’den Beklenen Sinyal Geldi!

Büyük bir takipçi kitlesi bulunan ekonomist Alex Krüger, Bitcoin'de (BTC) büyük volatilite nöbetlerinin sinyalini veren radarı altındaki bir metriğin yanıp söndüğünü açıkladı.
13:10
10 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Büyük bir takipçi kitlesi bulunan ekonomist Alex Krüger, en büyük kripto para Bitcoin‘de (BTC) büyük volatilite nöbetlerinin sinyalini veren radarı altındaki bir metriğin yanıp söndüğünü açıkladı.

Bitcoin Voaltilite Endeksinden Kritik Sinyal

Krüger 145 binden fazla Twitter takipçisine, zaman ağırlıklı ortalama fiyatı (TWAP) kullanarak BTC’nin yıllık bazda 30 günlük volatilitesini ölçen Bitcoin volatilite endeksini (BVOL) yakından takip ettiğini söyledi. Krüger’e göre, geçmişte BVOL’ün 25 seviyesinin altında kapanış yapması büyük fiyat hareketlerinden önce gerçekleşti:

BVOL ne zaman 25’in altında kapanış yapsa, hemen ardından patlayıcı bir Bitcoin hareketi geldi. İki kez yukarı, bir kez aşağı (Kasım 2018).

Ekonomist, 13 Ekim Perşembe günü açıklanacak olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) açıklamasının Bitcoin’de bir sonraki volatilite dalgasının fitilini ateşleyeceği ve fiyatın her iki yönde de sert hareketler yapmasını tetikleyen temel katalizör olabileceğini savunuyor. Beklentiler ABD’de enflasyonun yıllık bazda yüzde 8,1, aylık bazda ise yüzde 0,2 gelmesi bekleniyor. Enflasyon verilerinin beklentilerinin altında kalması ya da aşması BTC‘de volatilite artışını tetikleyebilir.

Krüger’e göre, Bitcoin’e teknik açıdan bakıldığında görünen tablo son derece olumlu ve neredeyse bir yıldır varlığını koran güçlü bir çapraz direnç çizgisini kırmaya çalışıyor.

Ekonomist, ayrıca kripto para piyasaları ile hisse senetleri arasında son zamanlarda görülen sıkı korelasyona da dikkat çekti. Bitcoin ve Nasdaq arasındaki korelasyonu gösteren bir grafik paylaşan Krüger, “Bu inanılmaz bir şey. Belki de kripto para yatırımcıları long (uzun) pozisyonlarını ETH ya da BTC ile değil Nasdaq vadeli işlemleri ile korumaya (hedgeleme) başlamalı.” notunu düştü.

Bitcoin’de Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,07 düşüşle 19 bin 416 dolardan işlem görüyor. BTC, 372.36 milyar dolar piyasa değeri ile kripto para piyasalarındaki güçlü pozisyonunu korumaya devam ediyor. Lider kripto paranın son 24 saatte 19 bin 394 dolar ila 19 bin 542 dolar gibi oldukça dar bir aralıkta hareket ediyor. Bitcoin’in en yakın rakibi ise bin 317 dolar fiyat etiketi ve 161.8 milyar dolar piyasa değeri ile Ethereum (ETH).

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Bitcoin’de 40.000 Dolar İçin Tarih Verildi! 4 Analistten Kritik Açıklamalar!
Bitcoin’de 40.000 Dolar İçin Tarih Verildi! 4 Analistten Kritik Açıklamalar!
Dikkat! Bloomberg’den Korkutan Bitcoin Uyarısı! 2 Uzman Teyit Etti!
Dikkat! Bloomberg’den Korkutan Bitcoin Uyarısı! 2 Uzman Teyit Etti!
Bitcoin’de 2.5 Milyar Dolar Tutan İsimden CBDC Yorumu: Başarısız Olacaklar
Bitcoin’de 2.5 Milyar Dolar Tutan İsimden CBDC Yorumu: Başarısız Olacaklar
Analist: Bu Altcoin Yatırımcı Akını için Gerekli Olan Şeyi Çoktan Yaptı!
Analist: Bu Altcoin Yatırımcı Akını için Gerekli Olan Şeyi Çoktan Yaptı!
Analitik Firması Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: ‘Yeniden Diriliş’ İçin Bu Şart!
Analitik Firması Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: ‘Yeniden Diriliş’ İçin Bu Şart!
Eski ABD Hazine Bakanı Summers, Bitcoin ve Altcoin’lerin Daha Fazla Değer Kaybetmesini İstiyor!
Eski ABD Hazine Bakanı Summers, Bitcoin ve Altcoin’lerin Daha Fazla Değer Kaybetmesini İstiyor!
Popüler Girişimci İddialı: Bitcoin’in (BTC) Tek Çıkış Yolu Bu!
Popüler Girişimci İddialı: Bitcoin’in (BTC) Tek Çıkış Yolu Bu!
Bitcoin Ne Zaman Yükselir? BTC Korku Endeksi
Bitcoin Ne Zaman Yükselir? BTC Korku Endeksi
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
NFT Alanında En Çok Hangi Sektörden Firma Var?
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022