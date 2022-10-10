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Büyük bir takipçi kitlesi bulunan ekonomist Alex Krüger, en büyük kripto para Bitcoin‘de (BTC) büyük volatilite nöbetlerinin sinyalini veren radarı altındaki bir metriğin yanıp söndüğünü açıkladı.

Bitcoin Voaltilite Endeksinden Kritik Sinyal

Krüger 145 binden fazla Twitter takipçisine, zaman ağırlıklı ortalama fiyatı (TWAP) kullanarak BTC’nin yıllık bazda 30 günlük volatilitesini ölçen Bitcoin volatilite endeksini (BVOL) yakından takip ettiğini söyledi. Krüger’e göre, geçmişte BVOL’ün 25 seviyesinin altında kapanış yapması büyük fiyat hareketlerinden önce gerçekleşti:

BVOL ne zaman 25’in altında kapanış yapsa, hemen ardından patlayıcı bir Bitcoin hareketi geldi. İki kez yukarı, bir kez aşağı (Kasım 2018).

Ekonomist, 13 Ekim Perşembe günü açıklanacak olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) açıklamasının Bitcoin’de bir sonraki volatilite dalgasının fitilini ateşleyeceği ve fiyatın her iki yönde de sert hareketler yapmasını tetikleyen temel katalizör olabileceğini savunuyor. Beklentiler ABD’de enflasyonun yıllık bazda yüzde 8,1, aylık bazda ise yüzde 0,2 gelmesi bekleniyor. Enflasyon verilerinin beklentilerinin altında kalması ya da aşması BTC‘de volatilite artışını tetikleyebilir.

Krüger’e göre, Bitcoin’e teknik açıdan bakıldığında görünen tablo son derece olumlu ve neredeyse bir yıldır varlığını koran güçlü bir çapraz direnç çizgisini kırmaya çalışıyor.

Ekonomist, ayrıca kripto para piyasaları ile hisse senetleri arasında son zamanlarda görülen sıkı korelasyona da dikkat çekti. Bitcoin ve Nasdaq arasındaki korelasyonu gösteren bir grafik paylaşan Krüger, “Bu inanılmaz bir şey. Belki de kripto para yatırımcıları long (uzun) pozisyonlarını ETH ya da BTC ile değil Nasdaq vadeli işlemleri ile korumaya (hedgeleme) başlamalı.” notunu düştü.

Bitcoin’de Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,07 düşüşle 19 bin 416 dolardan işlem görüyor. BTC, 372.36 milyar dolar piyasa değeri ile kripto para piyasalarındaki güçlü pozisyonunu korumaya devam ediyor. Lider kripto paranın son 24 saatte 19 bin 394 dolar ila 19 bin 542 dolar gibi oldukça dar bir aralıkta hareket ediyor. Bitcoin’in en yakın rakibi ise bin 317 dolar fiyat etiketi ve 161.8 milyar dolar piyasa değeri ile Ethereum (ETH).