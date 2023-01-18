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Tarih Yanılmıyor! Sadece 4 Gün Kaldı! Uzmanlar Uyardı: Bitcoin Yeniden Düşecek!

Bitcoin (BTC) yeniden 21.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, uzmanlar yaklaşmakta olan önemli bir etkinliğin fiyatı düşürebileceğini vurguluyor. 
12:30
18 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 21.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarken, uzmanlar yaklaşmakta olan önemli bir etkinliğin fiyatı düşürebileceğini vurguluyor.

Çin Yeni Yılı Neden Önemli?

Bitcoin fiyatını etkileyen faktörler arasında ulusal tatil günleri ve çeşitli kutlamalar yer alıyor. Bunlardan biri de Çin Yeni Yılı (Ay Yeni Yılı). Bu dönem, genellikle kripto para piyasası fiyatları üzerinde güçlü bir etkiye sahip. Geçmiş veriler incelendiğinde, Çin Yeni Yılı ve Bitcoin fiyatı arasında çarpıcı bir bağ olduğunu görebiliyoruz. Çin Yeni Yılı, Ay takvimine göre düzenlendiği için her yıl farklı bir günde kutlanmaktadır. Bu yıl Çin Yeni Yılı 22 Ocak 2023’te başlayacak ve 24 Ocak 2023’te sona erecek. Bu süre zarfında birçok Çin Tezgah Üstü (OTC) hizmeti kapalı olacak. Bu durum kripto para piyasasında yüksek volatiliteye  yol açacak. Araştırmaya göre Bitcoin, Ocak ayının başından ortasına kadar her zaman %15 ila %50 arasında bir düşüş yaşıyor ve bu da Bitcoin‘i genellikle yılın en düşük seviyesine düşürüyor. Bazı analistlere göre, önceki yıllarda olduğu gibi Bitcoin yine değer kaybedebilir.

Kripto para piyasası, 2023’e iyi bir başlangıç yaparken, Bitcoin 21.000 doları geçmeyi başardı.  BTC an itibariyle 21.283 dolardan işlem görüyor.  BTC, 8 Kasım 2022’den bu yana ilk kez Cumartesi günü bu seviyeyi geçti. Bitcoin’in fiyatı, yeniden yükselişe geçmeden önce haftalardır 16.000 ila 17.000 dolar gibi dar bir aralıkta kaldı. CoinMarketCap’in verilerine göre, kripto para piyasasının değeri, hafta sonu Kasım başından bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. CoinMarketCap’in verilerine göre, kripto para piyasasının değeri son 24 saatte %2’nin üzerinde artışla an itibariye 1,04 trilyon dolara ulaştı.

Geçmişte Ne Oldu?

Bitcoin, Çin Yeni Yılı’na giden haftalarda her zaman kızıla bürünmüştür. 2019’da Bitcoin fiyatı, Çin Yeni Yılı’ndan hemen önce 3.491 dolardan tatil sırasında 3.397 dolara düştü. CoinMarketCap’e göre 2020 boyunca Bitcoin Çin Yeni Yılı öncesinde 8,300 ABD doları direncinin altına düştü. Tatilin ilk gününde ise 8,000 dolara geriledi.  2021’de, Bitcoin 48.000 dolardan 46.200 dolara düşmüştü.   2022’de Bitcoin, tatillerden hemen önce keskin bir düşüşle 37.000 dolar seviyesinin altına indi. Bitcoin fiyatı daha sonra Çin Yeni Yılı tatillerinin ortasında 39.000 doları aşan bir zirveye doğru keskin bir şekilde yükseldi.   2023 Çin Yeni Yılı’nın fiyat üzerinde ne gibi bir etkisi olacağına dair çok fazla görüş yok. Ancak geçmişte Bitcoin genel olarak değer kaybetti.

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