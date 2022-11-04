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Tarih de Verdi! Ünlü Balinaya Göre Bitcoin Yüzde 4600’ün Üzerinde Yükselecek

ARK Invest'in kurucusu ve CEO'su Cathie Wood, Bitcoin'de (BTC) beklediği devasa yükseliş öngörüsünün arkasında durdu ve büyük yükseliş için tarih verdi.
12:05
4 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kişisel kripto para yatırımlarıyla dev balinalar arasında yer alan yatırım yönetimi şirketi ARK Invest’in kurucusu ve CEO’su Cathie Wood, Bitcoin‘de (BTC) beklediği devasa yükseliş öngörüsünün arkasında durdu ve büyük yükseliş için tarih verdi.

BTC’de Yüzde 4600’lük Yükseliş Beklentisi

Cathie Wood, Bloomberg’e verdiği yeni bir röportajda ARK Invest’in hala 1 milyon dolar gibi inanması güç fiyat öngörüsünün arkasında durup durmadığı sorusuna olumlu yanıt vererek “Evet. 2030’a kadar 1 milyon doların üzerine çıkmasını bekliyoruz.” dedi. Ona göre Bitcoin 2030 yılına kadar 1 milyon doların üzerine çıkacak. Bu, güncel fiyatlarla BTC’nin yüzde 4 bin 600’ün üzerinde yükselmesi anlamına geliyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre en büyük kripto para BTC, yazım sırasında yüzde 1,43’ün üzerinde yükselişle 20 bin 612 dolardan işlem görüyor.

“Kurumsallar Bitcoin’de Fırsatı Satın Alıyor”

ARK Invest kurucusu ve CEO’su, Bitcoin‘in kurumsal yatırımcılar tarafından benimsenmesi konusunda ise en büyük kripto paranın fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 70 oranında düşmesinin kutsal yatırımcı sınıfının ilgisinin artmasına nededen olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

Kurumsalların harekete geçtiği görülüyor. Yaklaşık 70 bin dolardan yaklaşık 20 bin dolara düşen bu fiyat düşüşünü yeni bir varlık sınıfına geçmek için bir fırsat olarak değerlendiriyorlar.

Wood’a göre, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisi dört yıl önce Boston, Massachusetts merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Cambridge Associates ile tetiklendi:

2018’de kurumsal alanda danışmanlık yapan Cambridge Associates, müşterilerine temel olarak ‘tamam Bitcoin denen bu şeyi sevmeyebilirsiniz, size saadet zinciri gibi gelebilir ama bu yeni bir varlık sınıfı gibi hareket ediyor’ dedi. Bu onların dikkatini çekti çünkü kurumsal yatırım yöneticilerinin kaçırmaması gereken şey, portföyü çeşitlendirecek, yani getirilerin korelasyonunu düşürecek yeni bir varlık sınıfıdır. Ve Bitcoin bunu yapıyor.

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