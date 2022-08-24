Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC), Ağustos’ta 25.000 doların üzerine çıktıktan sonra, yatırımcılar, lider kripto para biriminin Eylül’de hangi yöne gideceğini merak ediyor.

CoinMarketCap Topluluğu, Eylül’den Umutlu

Tüm dünya yüksek enflasyon ile mücadele ederken, bu savaşın altında en çok ezilenlerden bir tanesi kripto para birimleri oldu. 80 binden fazla Bitcoin yatırımcısı, meydana gelen çöküş nedeniyle milyoner statüsünü kaybederken, BTC’deki düşüşün derinleşeceğine dair teoriler de artmaya başladı. Geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyelerini kaydeden Bitcoin, bu yıl yine birkaç kez ölü ilan edildi. CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu, Bitcoin’in fiyatının Eylül sonuna kadar % 36.75 artarak 29.346 dolara çıkacağını tahmin ediyor. Platform tarafından düzelenen ankette 20.683 kişi katıldı. Topluluğun Bitcoin fiyatını doğru tahmin etmedeki oranı %61,5.

CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin, gün içinde %1 düşüşle 21,398 dolardan işlem görüyor. Toplam piyasa değeri ise 409 milyar dolar. Devam eden ayı piyasasına rağmen, topluluğun tahmini, iyimser yönde kalmaya devam ediyor. Ancak, kripto para piyasasının Federal Rezerv‘in yükselen enflasyon nedeniyle faiz oranlarını artırma kararına olumsuz tepki vermesiyle birlikte, makroekonomik endişeler odak noktası olmaya devam ediyor. Bitcoin 2022’nin ikinci çeyreğinde %56 düştü ve on yılın en kötü üç aylık performansını sergiledi. Bitcoin ve kripto para piyasası, yüksek enflasyon ortamında sınıfta kaldı. Bu, Federal Rezerv’in faiz oranlarını yükseltmesinden kaynaklanıyor. Özellikle, resesyon ile ilgili endişeler arttıkça Bitcoin gibi volatil varlıklar sert bir şekilde çakıldı. Bu arada, hisse senedi piyasalarının da baskı altında. Bitcoin ve Nasdaq son dönemde yüksek bir korelasyon kaydetti.

2 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu

Volatilite devam ederken, önde gelen analistlerden Michaël van de Poppe 23 Ağustos’ta yayınlanan bir tweet’te Bitcoin‘in hala istikrarlı olduğunu belirtti. Analiste göre, eğer euro fiyat hareketi tersine dönerse ve hisse senetleri ivme kazanırsa, Bitcoin tekrar yükselişe geçebilir. Diğer bir popüler analist Rekt Capital, Bitcoin’in, özellikle 200 haftalık hareketli ortalamanın altında işlem gördükten sonra daha fazla düzeltme yaşayabileceğine inanıyor.

22 Ağustos’ta yayınlanan bir tweet’te analist, tarihsel olarak BTC’nin bu seviyeyi aştığında daha da düştüğünü belirtti. Analiste göre, tarihsel olarak, BTC 200 haftalık hareketli ortalamanın altında %14 ila %28 düşüş eğilimi gösteriyor. Aslında, BTC zaten Haziran ortasında 200 haftalık MA’nın altına %21 düştü ve bu geçmişteki rakamlarla çok uyumluyu.