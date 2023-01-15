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Tahminleri Tutan Analist Bitcoin’de Noktayı Koydu: Bu Seviye Geliyor!

Smart Contracter, Bitcoin'in (BTC) son durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Kripto para analisti, BTC grafiğinde önemli bir teknik modelin oluştuğunu, bu nedenle fiyattaki yükselişin devam etmesini beklediğini söyledi.
21:00
15 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir süredir Bitcoin‘in (BTC) yükseleceğine dair bildirimlerde bulunarak takipçilerini bilgilendiren anonim kripto para analisti Smart Contracter, en büyük kripto paranın son durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Kripto para analisti, BTC grafiğinde önemli bir teknik modelin oluştuğunu, bu nedenle fiyattaki yükselişin devam etmesini beklediğini söyledi.

Kripto Para Analistinin Bitcoin Analizi

Kripto para analisti ve trader’ı Smart Contracter, Twitter’daki 215 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in mevcut durumuna ilişkin görüşünü paylaştı. Analist, Bitcoin’in saatlik grafiğinde teknikte önemli bir yükseliş formasyonu olan yükselen üçgen formasyonu oluşturduğun, bu nedenle yukarı yönde daha hareket yapabileceği öngörüsünde bulundu.

Smart Contracter’ın işaret ettiği yükselen üçgen formasyonu belirli zaman aralığında, herhangi bir değer varlığına ait tepe fiyatları yatay seyrederken dip fiyatların yükselmesiyle oluşur. Bu formasyonda genellikle tepe fiyatın gözlendiği direnç bölgesine doğru ilerlenerek tamamlanır.

Kripto para analistinin Bitcoin grafiği üzerinde oluştuğuna dikkat çektiği yükselen üçgen formasyonunun tepe noktasının 20 bin 900 dolar ila 21 bin 100 dolar aralığında olduğu görülüyor. Smart Contracter’a göre BTC fiyatı, kısa vadede bu aralığı aşacak ve hızla 22 bin dolar seviyesine doğru önemli bir çıkış yapacak.

Bitcoin’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap‘in sağladığı verilere göre Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,52 yükselişle psikolojik olarak önemli bir seviye olan 20 bin doların üzerinde işlem görüyor. BTC, son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 22,29 ve yüzde 21,73 yükselişle 20 bin doların üzerine çıkmayı başardı.

Yine CoinMarketCap’in verilerine göre Bitcoin’in piyasa değeri 398.9 milyar dolara çıkarak 400 milyar dolara dayanmış durumda. Hafta sonunda olunmasından dolayı piyasa genelindeki hacimlerin görece düştüğü, bu bağlamda Bitcoin’in de piyasa hacminin son 24 saatte yüzde 43’ün üzerinde düştüğünü not edelim.

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