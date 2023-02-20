Bitcoin ve DXY için beklentiler ne yönde? Kripto para yatırımcıları en popüler altcoinlerde hangi seviyeleri izlemeli

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Bugünlerde volatilite altcoinler özelinde artıyor ve büyük hareket kapıda olabilir. Olası senaryolara hazırlıklı olmalısınız. Bitcoin fiyatı 25.000 doları aşabilecek mi? Dolar endeksi için sıradaki seviye ne? Tüm altcoinler hatta altın ve gümüş gibi varlıklar da dolar endeksinin hareketlerini yakından izliyor. Kapsamlı bir değerlendirmeyle önümüzdeki saatlerde olabilecekler hazırlık yapabilirsiniz.

Bitcoin (BTC) Yükselir Mi?

Bitcoin %11 arttıktan sonra 25.000 dolarlık direnç bölgesinden uzaklaşmış değil. Material Indicators direnç bölgesinin zayıfladığını ve yükselişin devam edebileceğini bugün yazmıştı. Her yükseliş trendi birkaç geri çekilmeye tanık olur ve Bitcoin de bir istisna değildir. Bununla birlikte, son birkaç ayın fiyat hareketi, yukarı yönde kırılmak üzere olabilecek büyük bir taban formasyonu göstermektedir. Bu gerçekleşirse, Bitcoin potansiyel bir trend değişikliğine gidecektir. 12 aydan uzun süredir kripto para yatırımcılarının beklediği şey de bu ve bu durum onları heyecanlandırıyor.

Dolar Endeksi Yorum

ABD dolar endeksi (DXY) 16 Şubat’ta kama formasyonunu kırdı ve üzerinde kapandı. Hareketli ortalamalar bir yükseliş geçişini tamamlamak üzere ve RSI 57’ye yakın, bu da boğaların geri dönüş yapmaya çalıştığını gösteriyor. Öte yandan bugünlerde hacimli alımlar nedeniyle Bitcoin dolar endeksini pek umursuyor gibi görünmüyor. Fakat altın, gümüş gibi yatırımı olanlar önümüzdeki günlerde DXY’nin 106,98 seviyesinin test etme ihtimalini dikkate almalıdır.

Bitcoin Yorum

BTC için en kritik hedef şu an 25.211 dolar ve bu seviyenin üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Fiyat 25.000 dolar testlerini güçlü biçimde devam ettirse de daha fazlasını yapamıyor. RSI 65’in üzerinde ve bu boğaların kontrolü elinde tuttuğunu gösterir. Yakın zamanda bir konsolidasyon süreci başlayacak ve bunun 25.250 dolar üstünde olması bekleniyor. Konsolidasyon sürecinde altcoinlerde daha büyük yükselişler görebiliriz. Bu konsolidasyon beklenenden kısa sürebilir çünkü 31.000 dolar seviyesine kadar (belki 29.500) ciddi bir direnç bölgesi bulunmuyor.

İyimser senaryonun gerçekleşmesi için BTC fiyatının 23.218 dolar seviyesini koruması gerekecek. Aksi taktirde 22.800 ve 21.480 dolara kadar hızlı düşüşler görebiliriz. Ancak Çin’in piyasaya pompaladı milyar dolarlar Asya destekli bir rahatlama döneminin başladığını gösteriyor. Yine de kriptonun öngörülemez olduğunu unutmamalıyız.

Kripto Paralar Yorum

Peki en popüler altcoinlerde son durum ne? Altcoin yatırımcılarının bir kısmı 10x kazanç görürken diğerleri %50 civarında artışlarla idare etmek zorunda kaldı. Bitcoin’in %60’ın üzerinde kazanç elde ettiği bir ortamda %50 oldukça düşüktür. Bu yüzden yukarıda bahsedilen konsolidasyon sürecinde bazı geride kalan altcoinlerin de (özellikle ilk 100’dekiler) ciddi girişler yaşadığını görebiliriz.

Ethereum (ETH)

Pozitif bölgedeki RSI ve yukarı eğimli hareketli ortalamalar fiyatın yukarı yönlü hareketini devam ettirebileceğini gösteriyor. Olumlu senaryoda Ether fiyatı önce 1.800 dolar seviyesini aşmak isteyecektir. Ancak 2.000 dolarlık direnç bölgesi zorlayıcı olacak ve yaklaşan Şangay güncellemesi nedeniyle 2.000-2.200 dolar aralığında yoğun satışlar görebiliriz. Olumsuz senaryoda 1.460 ve 1.352 dolarlık desteklere dönülebilir.

Ripple (XRP)

XRP’nin fiyatı azalan bir kanal formasyonunda düşüyor. 20 günlük EMA (0,39 dolar) düzleşti ancak RSI 54’ün üzerine çıktı, bu da boğaların bir toparlanma başlatmaya çalıştığını gösteriyor. Fiyat yükselir ve kanalın direnç çizgisinin üzerinde kalırsa 0,43 dolara doğru toparlanma devam edebilir. Bu bölgenin üzerinde kapanışlar ise 0,51 dolara kapı aralar. Tersi senaryoda 0,36 dolar ve aşağısına doğru XRP Coin’in düştüğünü görebiliriz. Davaya dair umutlar Mart ayında sonuçlanacağı yönündeydi ancak şimdi Eylül ayı konuşuluyor en büyük fiyat katalizörü XRP Coin için zayıfladı.

Cardano (ADA)

Hardforklar geçen sene kayıpları sınırlandırdı ancak bu sene ADA Coin yatırımcısının yüzünü pek güldürmüyor. Bitcoin rallisine rağmen oldukça zayıf kaldı. Boğalar 0,38 dolar seviyelerinde alımlarına devam ediyor. Bu durum yükseliş beklentilerini yansıtıyor ve 0,42 dolar üzerinde kapanışlar daha fazla yatırımcıyı ADA Coin’e yönlendirebilir. Ardından 0,5 ve 0,6 dolar seviyesine doğru hızlı bir yükseliş görebiliriz. Öte yandan 0,38 dolar altı kapanışlar 0,34 ve altına gidilmesini sağlayabilir.

Polygon (MATIC)

Boğalar satış için acele etmiyor ve Mart sonunda başlatılacak mainnet onların haklı olabileceğini gösteriyor. Matic Coin son 8 ayın en başarılı altcoinlerinden biri olabilir ve gerçekten harika bir pazarlama ekibi var. Yaptıkları anlaşmalar ve bunların duyurulma zamanları, attıkları adımlar ve geleceğe dair planları yatırımcıların adeta başını döndürüyor. Bugünlerde ATH seviyesinin sadece %50 altında olan çok az altcoin var ve Matic Coin bunlardan biri.

Kısa vadede 1,57 dolar üzeri kapanışlar fiyatı 1,7 dolara taşıyabilir. Sonraki hedef 2,1 dolar olacaktır. Aşağı yönde ilk büyük destek 20 günlük EMA’dır. Satıcıların yükseliş momentumunu yavaşlatmak için fiyatı bu desteğin altına çekmesi gerekecek. Parite daha sonra 1,13 dolara kadar derinlemesine bir düzeltme görebilir. Bitcoin’in dip desteğe gerilediği senaryoda bu zor bir ihtimal değil.

Dogecoin (DOGE)

Boğalar ve ayılar, hareketli ortalamaların yakınında zorlu bir savaş veriyor. Dogecoin‘in 50 günlük SMA’nın (0,08 dolar) üzerinde tutunması mevcut talebi gösteriyor. RSI orta noktanın hemen üzerinde, boğalar avantaja sahip. Eğer 0,09 dolar üzerinde kalıcılık elde edilirse 0,1 dolar zor bir hedef olmayacak. Orta vadede 0,15 dolar hedeflenecektir. Destek bölgesinin kaybedildiği senaryoda yeniden 0,07 dolara düşüş görülebilir. Ancak Bitcoin’in ara düzelmelerinde DOGE yatırımcıları bu seviyeye kadar satışlarda acele etmeyebilir Twitter ödeme hizmetlerinin yakında resmen ilanı beklentilerin fiyatlanmasına neden olabilir.

Solana (SOL)

Solana‘daki direnç çizgisi önceki üç olayda büyük bir engel olarak hareket etti, bu nedenle kırılması ve üzerinde kapanması düşüş trendinin sona erebileceğinin ilk göstergesi olacaktır. FTX çöküşünden sonra bunu başarabilirse Solana ağının geleceğine dair karamsarlıklar önemli ölçüde azalabilir ve ağdaki uygulamalara ilgi artar. En iyi senaryoda 8 dolardan alım fırsatını yakalayan yatırımcılar 39 ve 50 dolar seviyesinde satış imkanı bulabilir. Ayılar için zaman tükeniyor. Avantajı yeniden kazanmak istiyorlarsa, yukarı hareketi hızla durdurmaları ve fiyatı 19,50 dolarlık desteğin altına itmeleri gerekecek. Bu senaryoda 15 dolara kadar düşüş sürebilir.