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Sürpriz Gelebilir! 5 Analistten Güncel Bitcoin Tahmini! Geçmişte Yaşandı!

Bitcoin (BTC) FTX krizi sonrasında yeni bir türbülans sürecine girerken, önde gelen analistler tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. 
14:50
8 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) FTX krizi sonrasında yeni bir türbülans sürecine girerken, önde gelen analistler tahminlerini paylaşmaya devam ediyor.

Geçmiş Ay Piyasaları ve MACD İndikatörü!

Kripto para piyasası, Aralık ayının ilk haftasında da bekleneni veremezken, Bitcoin yeniden 17.000 dolar seviyesine çıkmaya çalışıyor. Sektördeki yeni iflas söylentileri, yatırımcı duyarlılığını etkilerken korku iklimi yayılmaya devam ediyor. Bu süreçte birçok analist BTC’deki düşüşün derinleşebileceğini iddia edeiyor. Ancak bazı analistler ise sürpriz rallilerin mümkün olduğuna dikkat çekiyor.  Bitcoin’in hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) metriğinde yakın zamanda meydana gelen 2 haftalık modele  dikkat çeken teknik analist Mustache BTC’de dip seviyeye ulaşıldığını belirtirken, büyük bir rallinin başlayabileceğini iddia ediyor. MACD göstergesi’ trend takipçisi olan ve fiyatların iki farklı hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren bir momentum indikatörüdür’. Geçmiş ayı döngülerine işaret eden uzman,  2015 ve 2018’in ayı piyasasında, aynı durumun yaşandığını ve BTC’nin ivme kazandığını ifade etti.

Aynı zamanda, Mags olarak bilinen başka bir uzman, Bitcoin’in 2018’deki fiyat hareketiyle karşılaştırıldığında, BTC’de taban seviyesinin gerçekten de çok yakın olabileceğini belirtti. Diğer bir analist CredibleCrypto ise Bitcoin‘in  18.000  dolar ila 19.000 dolar  hedeflerine devam etmesini beklemeden önce, 16.400 dolar ila 16.500 dolara düşmesini beklediğini iddia etti. Önde gelen trader Tardigrade ise  Bitcoin’in büyük bir ralli öncesi konsolide olduğunu söyledi. Teknik analist Michaël van de Poppe 16.500 ve 16.900 dolar seviyesindeki desteklerin kaybedilmemesi gerektiğini savundu. Bitcoin, gün içinde %0,97 yükseliş ve son bir haftada %0,11 düşüşle 16.856 dolardan işlem görüyor. CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin’in piyasa değeri an itibariyle 324,13 milyar dolar seviyesinde.

Yeni Krizler, Ortaya Çıkabilir!

Celsius, 3AC ve Terraform Labs gibi şirketlerin iflas bayrağını dikmesi, 2022’de büyük felaketin ilk kıvılcımları oldu. Merge gibi önemli bir güncellemeyi hayata geçirmesine rağmen, Ethereum (ETH) bile % 67 düşerken, 2022 kripto para piyasası için uğursuz bir yıl oldu. Fed’in para politikasına ve FTX krizindeki bilinmeyenlere işaret eden bazı uzmanlara göre, boğa piyasası için henüz erken.

 

Ekonomistlere göre, BTC’nin eski parlak günlerine yeniden dönebilmesi için FTX krizinin sona ermesi ve makroekonomik şartların normale dönmesi gerekiyor.  Bu süreçte en önemli unsurlardan biri de kurumsal yatırımın tekrar piyasaya girmesi.  Bazı uzmanlar, önümüzdeki dönemde Bitcoin (BTC) ve altcoin fiyatlarını yeniden dip seviyelere çekecek yeni ‘Siyah Kuğu’ Vakalarının ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.

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