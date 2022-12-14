Kripto veri platformu CryptoQuant'ın sağladığı verilere göre, Bitcoin bir yıl süren ayı piyasasının ardından yarılanma öncesi birikim döngüsüne giriyor. Peki bu ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde.

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Bitcoin (BTC) fiyatı, FTX krizinden sonra ilk kez 17. bin 300 doların üzerine çıkarak neredeyse yüzde 6 arttı. Olumlu duygular, ABD’de Kasım ayına ilişkin TÜFE verilerinin beklenen yüzde 7,3’e karşı yüzde 7,1 olarak gerçekleşmesinin ardından BTC fiyatının yüzde 3’ün üzerinde hızla yükselmesine neden oldu. Ancak Bitcoin, 18 bin dolardaki direnç seviyesinden geri dönmüş durumda. BTC fiyatı şu anda son 24 saatte yaklaşık yüzde 4 artışla 17 bin 807 dolardan işlem görüyor. İşlem hacmi de yüzde 35’in üzerinde arttı ve 24 saatin en düşük ve en yüksek seviyesi sırasıyla 17 bin 160 dolar ve 17 bin 942 dolar olarak görünüyor. Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, FTX krizi öncesi seviye olan 30 seviyesine yükselmiş durumda.

Bitcoin Fiyatı Yarılanma Öncesi Birikim Döngüsüne Giriyor

CryptoQuant’ın verilerine göre, Bitcoin bir yıl süren ayı piyasasının ardından yarılanma öncesi birikim döngüsüne (mavi) giriyor. Bitcoin fiyatı 2021 yılında bir çift dağıtım tepesi oluşturdu (kırmızı). Balinalar ve madenciler tarafından yapılan büyük satışların ardından, BTC fiyatı şimdi çok yıllı destek ve birleşme bölgesine (beyaz) ulaştı.

Kurumsal yatırımcıların 2019-2020’deki önceki birikim döngüsüne benzer şekilde sessizce ucuz kripto para satın alması bekleniyor. Balinalar ve büyük yatırımcılar da daha düşük seviyelerden Bitcoin biriktirmek için devreye girecek.

Uzmanlar, satış baskısının çoktan tükendiğine ve yalnızca önemli miktarda korunmasız short pozisyon olduğuna inanıyor. Dahası, ABD’de enflasyonundaki sürekli düşüş ve Federal Reserv‘in (Fed) faiz artışlarını yavaşlatması gibi yükseliş katalizörü makroekonomik haberleri 20 bin dolara yeni bir ralli getirebileceği üzerinde duruluyor.

Trader’lar ve yatırımcılarsa, bir short squeeze yaşanmasının ve bunun fiyatın mükemmel bir şekilde yükselterek paradigma değişikliğini tetiklemesini bekliyorlar. Böyle bir durumda BTC fiyatının 19 bin 200 dolardaki direnç seviyesini kırması beklentisi söz konusu.

Güncel veriler, bir sonraki Bitcoin blok ödülü yarılanmasının (halving) 2024 baharında 840’ncı blokta gerçekleşeceğini gösteriyor. Blok ödülü yarılanması ile şu anda 6.25 BTC olan ödül miktarı 3.125 BTC’ye düşecek.

Gözler Fed’in Faiz Kararında

Fed, faiz artırımı kararını bugün TSİ 22.00’da açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell daha önce Aralık ayında ve önümüzdeki aylarda daha düşük faiz artışlarına işaret etmişti.

CME FedWatch Aracı’na göre, 50 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimali yüzde 79,4’te. Bu değer enflasyon verilerinin açıklanmasının öncesinde yüzde 73,5’di.

Ayrıca, ABD Dolar Endeksi (DXY) 104 seviyesinin altına düştü. Hisse senedi piyasaları buna çoktan tepki verdi, ancak kripto para yatırımcıları piyasanın dip seviyesini teyit etmek için Fed’in faiz artırım kararına kilitlenmiş durumda