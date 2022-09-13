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Bildiğiniz üzere SEC, Grayscale tarafından başlatılan GBTC Trust’un spot Bitcoin ETF’e dönüşümünü reddetti. Ardından Grayscale, SEC’e yanlı tavrı nedeniyle dava açtı. Bu dava muhtemelen 2 yıla yakın sürecek ve bu süreçte SEC’in ETF onayı vermesi zor gibi, peki Grayscale tarafından yapılan son paylaşım ne anlama geliyor? Yatırımcılar Bitcoin ETF’i beklemeli mi?

Spot Bitcoin ETF

Bu hafta Chamber of Digital Commerce kripto para ETF’lerin mevcut durumuyla ilgili bir rapor hazırladı. Rapora göre ETF’ler kripto para piyasalarının daha güvenli bir ortama dönüşmesi için şarttır. ETF’ler çok çeşitli varlıklara şeffaf, düzenlenmiş erişim için popüler bir araçtır. Yatırımcıları kripto para birimine erişmenin daha az şeffaf, daha az düzenlenmiş yolları yerine ETF’lere yönlendirerek SEC “yatırımcıyı koruma” amacına ulaşabilir.

Birçok ülkede kripto para odaklı ETF’ler onaylandı. Fakat ABD SEC’i bunu onaylamıyor. Grayscale, ABD SEC’e “diğer ülke düzenleyicilerinin görmediği neyi görüyorsunuz” sorusunu yönetiliyor. Ayrıca “Bir Bitcoin ETF‘nin piyasaya çıkmasını engelleyerek ne tür bir koruma sunuluyor? Kimlerin ihtiyaçlarına öncelik veriliyor?” gibi sorular da yöneltiliyor.

SEC Neden Onay Vermiyor?

Kripto paraların daha kolay erişilebilir hale gelmesi birçok uzmana göre geleneksel finans ürünlerine ilgiyi azaltacak ve onlara zarar verecek. Örneğin Coinbase, lending hizmetleri için SEC’e danıştığında dava ile tehdit edildi. Neden? Bank of America’nın %2-3 faiz verdiği bir yerde Coinbase’in %8’i aşan APY sunması SEC’i tedirgin ediyor. Şimdilik kripto paralarla ağırlıklı olarak Y kuşağı ilgileniyor. Peki ya bunun daha orta yaş üzeri vatandaşlara yayılması halinde ne olacak? Muhtemelen bankalar ve mevcut popüler finans ürünleri eski popülerliğini koruyamayacak.

Öte yanda kripto paraların merkeziyetsizlik yönü de SEC’i tedirgin ediyor. Yıllardır bahsi geçen dünya vatandaşlığı mottosu kripto paralarda finans çerçevesinde uygulanıyor. Dilediğiniz ülkedeki alıcıya kripto para cinsinden ödeme gönderebiliyorsunuz. Üstelik bunu anlık olarak yaparken ödediğiniz işlem ücreti son derece düşük. Kripto paraların bu noktadan sonra büyümesi çok daha hızlı olacak (geçtiğimiz birkaç yıldaki kar topu büyümesine bakın) SEC bunu yavaşlatmak ve altyapıyı hazırlamak için elinden geleni yapsa da kaçınılmaz son bu olacaktır.