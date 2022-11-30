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Geçtiğimiz yıl SEC’in vadeli Bitcoin ETF onayı çok sayıda kurumsal yatırımcının kripto paralara daha kolay yatırım yapmasını sağladı. Ancak beklenen şey spot Bitcoin ETF için çıkacak bir onay, vadeli ETF onayının heyecanıyla 69.000 doları gören fiyat spot ETF onayıyla çok daha ciddi hareketler yapabilir. Peki umut var mı? Şimdilik SEC’i köşeye sıkıştırmaya çalışan Grayscale ve Coinbase var.

Spot Bitcoin ETF

SEC, Grayscale tarafından yapılan Spot ETF başvurusunu reddettiği için şirket SEC’e dava açtı. Şimdi Coinbase borsası sunduğu Amicus özetiyle Grayscale cephesini desteklemeye çalışıyor. 26 sayfalık Amicus özeti SEC’in retlere dayanak olduğu sunduğu argümanlara odaklanıyor. ABD “mahkemenin dostları” diye bir kavram var. Herhangi bir konuda açılan davada, alanındaki en iyi şirketler veya isimler taraflardan birinin haklı olduğunu düşünüyorsa onu destekler savunmalar kaleme alabiliyor. Bunu en son Ripple davasında gördük ve blockchain şirketi 8 amicus özeti alırken SEC sadece 1 destekçi bulabildi.

Coinbase hali hazırda regüle bir kripto para borsası ve halka açık şirkettir. ABD hisse senedi piyasalarında işlem görüyor. Yani onun görüşleri mahkeme tarafından kabul görebilir. Öte yandan kripto regülasyonlarında gaza basılmış olması da Spot ETF onayıyla alakalı umutları artıryor.

Bitcoin ETF Davası

850.000’den fazla GBTC yatırımcısı için, spot Bitcoin ETF‘sine dönüşüm oldukça önemli. Grayscale kendi Bitcoin fonunun bir ETF’e dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyor. SEC’in GBTC’yi bir spot Bitcoin ETF‘sine dönüştürme başvurusunun reddetmesiyle aynı gün eski ABD Başsavcısı ve Munger, Tolles & Olson’da ortak olan Donald B. Verrilli dava sürecini başlatmak için bir inceleme dilekçesi sundu. O tarihten bu yana Grayscale hukuk ekibi yoğun bir şekilde çalışarak davaya hazırlanıyor. Grayscale’in davaya ilişkin argümanlarının hukuki temelini açıklamak üzere 11 Ekim 2022 tarihinde sunulan açılış özeti, mahkemeye sunulan ilk önemli belge oldu.

Peki Grayscale ne diyor? Neyi savunuyor?

“Özetlemek gerekirse, özette SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine yönelik farklı muamelesinin nasıl keyfi, ayrımcı ve 1934 tarihli İdari Usuller Yasası ve Menkul Kıymetler Borsası Yasası kapsamındaki yasal yetkiyi aştığı özetlenmektedir. İlk olarak, özet, Komisyon’un spot Bitcoin ETF’lerine keyfi olarak Bitcoin vadeli ETF’lerinden farklı davrandığını ve her ikisinin de fiyatlandırmalarını aynı temel spot Bitcoin piyasalarından elde etmelerine rağmen ayrımcı muameleye neden olduğunu açıklamaktadır. Bu sonuç, bu çalışma tarafından kanıtlanan nicel piyasa analizi ile desteklenmektedir. İkinci olarak, özet SEC’in Bitcoin ETF bağlamında ve yalnızca Bitcoin ETF bağlamında uyguladığı bir teste odaklanmaktadır: “önemli piyasa testi”. Bu test, listeleme borsasının gözetim paylaşım anlaşmalarına sahip olduğu ETF’nin temel bitcoin varlıklarıyla ilgili önemli büyüklükte düzenlenmiş bir piyasayı tanımlamayı amaçlamaktadır. Testin görünürdeki dayanağı, ETF’deki hileli veya manipülatif faaliyetlerin, dayanak piyasaların bu gözetiminden tespit edilebileceğidir. Ancak, bu test keyfi bir şekilde uygulanmıştır: Bitcoin vadeli ETF’leri için gevşetilmiş, ancak spot Bitcoin ETF’leri için imkansız derecede katıdır. Üçüncü olarak, önemli piyasa testinin kendisi son derece kusurludur ve SEC’in bir borsanın kurallarının dolandırıcılık ve manipülasyonu önlemek için tasarlanıp tasarlanmadığını değerlendirmesini gerektiren Borsa Yasası metninden kopuktur”.

Yani anlayacağınız SEC’in tutarsız davranışları burada da başına bela oldu. Ripple ve Grayscale eğer davalarında zafere ulaşabilirse bu durum kripto para endüstrisinin regülasyon sürecinde çok büyük iki kazanım olacak.