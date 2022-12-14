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Sonunda! Terra Classic’ten (LUNC) Beklenen Haber Geldi: Dönüm Noktası Olacak!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler ve veriler heyecan yaratıyor.
13:00
14 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler ve veriler heyecan yaratıyor.

TerraCVita, Yol Haritasını Açıkladı: Trilyonlar Yanacak!

Terra Classic ekosistemini geliştirmeye adanmış bağımsız bir grup olan TerraCVita, yol haritasını açıkladı. Topluluğun önceliği, trilyonlarca LUNC yakmak. Platform tarafından yayımlanan rapora göre,  LUNC yakımlarına ivme kazandırmak ve yakımları en yüksek seviyeye çıkarmak en büyük öncelik olarak görülüyor.  TerraCVita paylaştığı tweet’te “Önümüzdeki yol haritamız trilyonlarca LUNC yakımını ve önemli  kilometre taşları içeriyor” ifadesini kullandı. Bazı topluluk üyeleri bu gelişmeyi olumlu karşılarken, diğerleri geçmişte birkaç kuruluşun bu tür vaatlerde bulunduğunun altını çizerek somut kanıt istedi. Ekim ayında 2,5 trilyon LUNC yakım planlarını içeren bir yol haritası yayınlayan Lithosphere (LITHO) blockchain ekibi, sözünü henüz yerine getiremedi.

Mevcut 5,9 trilyon token arzı ile LUNC‘un dolaşımdaki arzı yüksek bir seviyede. Trilyonlarca token’ın yakılması fiyat hareketine büyük ölçüde katkıda bulunacak ve bu süreçte büyük önem teşkil ediyor. Bununla birlikte, mevcut sınırlı bilgilerle, bu yakımların nasıl  yapılacağı ve zaman çizelgesi hala bilinmiyor. Şimdiye kadar 35,7 milyar LUNC  yakıldı ve bunun 20,1 milyarı Binance tarafında yakıldı.

TerraCVita, Neden Önemli?

TerraCVita’nın sözünü tutup tutamayacağı henüz belli değil. Bununla birlikte, grubun LUNC‘u yeniden diriltme kampanyasındaki  rolü ve katkıları inkar edilemez bir şekilde dikkat çekici. Eylül ayında TerraCVita, PoS ağları için doğrulayıcılar çalıştıran bir kuruluş olan High Stakes Switzerland ile bir ortaklık duyurdu. Ortaklık, High Stakes’in ağın gelişimi için fon oluşturmaya yardımcı olmak üzere bir LUNC doğrulayıcı başlatmasını içeriyor.

Diğer bağımsız LUNC geliştirme grubu Terra Rebels’in geçen hafta Terra Station cüzdanına desteğini kesme kararının ardından, cüzdan altyapısının  geliştirilmesi TerraCVita’ya verildi ve bu da platformun topluluk için önemini gösteriyor. Grup, LUNC’u desteklemeye yönelik çeşitli tekliflere, yönetim oylarına ve gelişmelere dahil oldu. Ayrıca TerraCVita ve en önde gelen üyelerinden biri olan Rex “Rexzy” Harrison, bir aydan kısa bir süre içinde 12,9 milyon LUNC yakarak büyük başarılara imza attı. Topluluk, son birkaç aydaki çabaları ile fiyata ivme kazandırmayı başardı.

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