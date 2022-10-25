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Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, güncel veriler lider kripto para biriminin pes etmediğini ortaya koyuyor.

Bitcoin, 3. Çeyrekte 2. Sırada!

Olumsuz makroekonomik şartlara ve durgun bir piyasaya rağmen, Bitcoin, ABD Dolar Endeksi (DXY) hariç, 2022’nin üçüncü çeyreğinde hisse senetlerinden ve çoğu büyük itibari para biriminden daha iyi performans göstermeyi başardı. Bitcoin, fiyatı üçüncü çeyreğin çoğunda ABD hisse senedi piyasalarıyla paralel olarak düşmesine rağmen, bu çeyrekte Nasdaq 100 ve S&P 500’den daha az değer kaybetti. CoinGecko’nun istatistiklerine göre, ABD Dolar Endeksi önceki çeyreğe göre %7 arttı. Rapor, Bitcoin’in aynı dönemde ham petrol, altın, Japon Yeni ve Hazine Bonosu ETF’sinden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. CoinGecko ,şu açıklamayı yaptı:

Makroekonomik şartlara ve ayı piyasasına rağmen, Bitcoin, 2022’nin üçüncü çeyreğinde ABD Dolar Endeksi hariç, hisse senetleri ve ana para birimleri dahil olmak üzere tüm büyük varlıklardan daha iyi performans gösterdi.

Bununla birlikte, yıldan bugüne (YTD) performansa bakıldığında, Bitcoin, %58’lik bir kayıpla en kötü performans gösteren varlık olmaya devam ediyor. Temmuz ayının sonunda, Bloomberg‘deki emtia stratejisti Mike McGlone Fed’in faiz artırımları nedeniyle Bitcoin’in sonunda “çoğu varlıktan daha iyi performans göstermesini” beklediğini söylemişti. Bu durum, nihayet 3. çeyrekte ortaya çıktı. McGlone, faiz oranlarıyla ilgili Fed toplantılarının, Bitcoin’in daha da artması ve çoğu varlık sınıfından daha iyi performans göstermesi için temel oluşturacağını öne sürdü. Ayrıca emtia uzmanı, Bitcoin’in muhtemelen 2022’nin ikinci yarısında en iyi performans gösteren varlık olarak ortaya çıkacağını iddia etti.

Bitcoin ve Altın: Yine, Yeniden!

Bu arada, Bitcoin destekçileri, lider kripto para biriminin güvenli bir liman, enflasyona karşı bir korunma olduğunu ve hatta altını tahtından indireceğini iddia ediyorlar. Özellikle, mevcut makroekonomik şartlar bağlamında, Bitcoin ve altın arasındaki korelasyon son 40 günün en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin, bu metrikte Ağustos ayının ortasında neredeyse sıfıra indikten sonra son zamanlarda 0,50’ye ulaşarak altınla 40 günlük en yüksek korelasyona ulaştı. Bitcoin, an itibariyle 19.310 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre, Bitcoin‘in yeniden eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in faiz artırımlarına son vermesi gerekiyor.