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Bitcoin (BTC) FTX krizi ve makroekonomik belirsizlik nedeniyle büyük darbe alırken, kritik gelişme işlerin yeniden yoluna girdiğini ortaya koyuyor

Bitcoin ve Hisse Senetleri Arasındaki Korelasyon!

Bitcoin, Alameda-FTX ve Genesis-Gemini krizleri nedeniyle ağır bir darbe alırken, hisse senetleri ile korelasyonu kaybetti. BTC, sektördeki kaos yüzünden S&P 500 Endeksi ve NASDAQ Composite’ten ayrılmıştı. Ancak güncel verilere göre, hem FTX‘in iflası gibi krizler etkisini kaybederken, hem de ABD’den olumlu enflasyon verileri gelirken, kripto borsa piyasaları ve hisse senetleri toparlanmaya başladı. Bitcoin hisse senetleri ile artan korelasyonu nedeniyle, Tesla (NASDAQ: TSLA) gibi teknoloji hisse senetleri ile birlikte hareket etmeye başladı. Bespoke Investment Group’tan Jake Gordon şunları söyledi:

Bana öyle geliyor ki, Bitcoin ve hisse senetleri arasındaki korelasyon yeniden artıyor. En ilginç şey, FTX krizinden sonra korelasyonun yeniden artması. Aralık ayında metrik yeniden toparlanmaya başladı.

Kripto para sektörü iflaslar, likidite krizler ve FUD ile mücadele ederken, Bitcoin büyük oranda etkilendi. Ancak Bitcoin bunun da üstesinden gelmeyi başardı ve yeniden ayağa kalktı. Kripto veri ve araştırma şirketi Kaiko‘dan analistler çarpıcı bir rapor paylaştı. Rapora göre, 2022’de Bitcoin’in S&P 500 ile korelasyonu hem tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı hem de 15 ayın en düşük seviyesine düştü. En düşük seviyelere FTX’in çöküşü sırasında ulaşılırken, en yüksek seviyeler Aralık ayının son haftasında ortaya çıktı. Bu, makro faktörlerin geri döndüğünü gösteren en iyi kanıt. Kaiko’nun analistleri, korelasyonun küresel çaptaki faiz oranı ortamı tarafından yönlendirildiğini öne sürdü. Uzmanlar bir yıldır devam eden merkez bankası faiz artırımlarının, bir süredir kripto paralara ve teknoloji hisse senetleri gibi varlıklara ağır darbe vurduğunu belirttiler.

S&P 500’de Ayı Piyasası Ne Kadar Sürüyor?

FTX krizi sırasında Bitcoin ve hisse senedi korelasyonunun düşmesi normal. Bitcoin ve altcoin’ler değerlerinin %65’ini kaybederken, yeni iflas ve kriz olasılığı ise devam ediyor. Kriz dönemlerinde Bitcoin ve hisse senedi arasındaki korelasyon dibe vurdu. Ancak korelasyonun tekrar artması, Bitcoin’in FTX çöküşünü kolayca atlatacağını gösteriyor. Bu, korelasyon çizelgelerinde neredeyse bir sinyal gibi geçti. Bitcoin uzun vadede toparlanmaya devam edecek. Piyasalar, sorunun Bitcoin’in değil, Alameda-FTX’in olduğunu anlıyor. Bu durum ayrıca bize Bitcoin makro bağlantısının artık finansal gerçekliğimizin somut bir gerçeği olduğunu söylüyor. Uzmanlara göre, S&P 500’ün tarihi ayı piyasalarında geçirdiği ortalama süre 13 aydır. Bu nedenle 2023’te ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor.