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Sonunda..! Bloomberg En Önemli Bitcoin Raporunu Paylaştı: Ayı Piyasası Bu Tarihte Bitecek!

Bitcoin (BTC) uzun bir süredir saplandığı bataklıktan çıkmaya çalışırken, kritik rapor ayı piyasasının bitiş tarihine dair somut ipucu veriyor. 
23:05
4 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) uzun bir süredir saplandığı bataklıktan çıkmaya çalışırken, kritik rapor ayı piyasasının bitiş tarihine dair somut ipucu veriyor.

Henüz..!

Bitcoin bu yıl değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Güncel verilere göre, Bitcoin’de satış bakısı ve düşüş henüz bitmemiş olabilir. Bloomberg araştırma şirketi CryptoCompare‘in son raporunu analiz ederk, önemli açıklamalarda bulundu. Rapora göre, geçmiş ayı piyasalarındaki dip seviyesi ve mevcut volatilite de dahil olmak üzere bir dizi gösterge ve tarihsel veriler BTC’nin henüz dip seviyesine ulaşmadığını ortaya koyuyor. CryptoCompare analistleri bugün yayınladıkları bir raporda, 2013 ve 2017’deki ayı piyasaları incelendiğinde, verilerin “hala daha fazla düşüş” yaşayabileceğimizi gösterdiğini belirtti. 2013 ayı piyasası, 364 gün sürdü ve Bitcoin zirvesinden  %83  düştü. 2017’de ise ayı döngüsü 406 gün sürdü ve BTC %87 düşüş kaydetti.

Mevcut ayı piyasasında Bitcoin %73 düştü ve 31 Ekim itibariyle 357’inci gündeyiz. Analistler zaman ve oran bakımından BTC’nin hala ivme kaybetmeye devam edeceğini iddia ettiler. Ayrıca son  ayı piyasası sırasında, Bitcoin için yıllık ortalama volatilite %79 idi. Şu anda ise bu oran %63 civarında seyrediyor.  Analistlere göre, mevcut piyasa bağlamında, geleneksel finansal sisteminde devam eden belirsizlik ve küresel ekonomideki dinamikler Bitcoin’de daha fazla satış baskısına dolayısıyla da daha yüksek bir volatiliteye yol açacak.

Tam Tersi Yaşanıyor..!

Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükselttiğinden, bu yıl Bitcoin ve hisse senetleri adeta  bataklığa saplandı. Özellikle BTC, sert darbe aldı. Bitcoin, 2021’deki yaklaşık 69.000 dolarlık zirvesinden çakılarak 17.000 dolara kadar geriledi. BTC, an itibariyle  20.957 dolardan işlem görüyor. Ethereum (ETH) da büyük oranda değer kaybetti. Böylesi kaotik bir ortamda, bireysel yatırımcılar, ikoronavirüs pandemisinin ilk iki yılında olduğu gibi piyasaya girme konusunda daha çekingen davranırken, trader’lar da temkinli yaklaşıyor. Ancak CryptoCompare, işlem hacminin  2017’de  %60’tan fazla düştüğünü,  geçen yıldan bu yana ise %35 düştüğünü belirtti. Hacimler, nispeten yüksek kaldı.

Araştırmacılar ayrıca, Bitcoin‘in piyasa hakimiyetinin geçmişte piyasa döngüsünün aşamalarını anlamak için önemli bir ölçü olarak kullanıldığını da kaydetti. Daha önceki örneklerde, analistler, altcoin projelerinin dikkat çekmesi nedeniyle boğa piyasası sırasında BTC’nin hakimiyetinin düşeceğini düşünüyorlardı. Ancak bu sefer tam tersi yaşanıyor. Ayı piyasasındayız ve DOGE, LUNC ve SHIB gibi altcoin’ler odak noktası haline geldi. Raporda, “Sonuç olarak henüz ayı piyasasının son aşamalarında olmamamız mümkün” ifadesine yer verildi.

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