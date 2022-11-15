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Sonunda! Bitcoin’de Kritik Metrik Kıpırdamaya Başladı: Mucize mi Geliyor?

Bitcoin (BTC) ayakta kalma mücadelesi verirken, önde gelen bir metrikteki artış analistlerin dikkatini çekti. 
14:00
15 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ayakta kalma mücadelesi verirken, önde gelen bir metrikteki artış analistlerin dikkatini çekti.

Google’daki Bitcoin Aramaları, Artmaya Başladı!

Analistler, Bitcoin‘in öngörülebilir gelecekteki hareketini tahmin etmek için çok sayıda metrik ve zincir üstü ölçüm kullanır. Bununla birlikte, doğruluğu ve kullanılabilirliği diğer araçlara göre daha yüksek seviyede kaldığı için bireysel yatırımcılar arasında yaygın olarak kullanılan bir dizi ortak gösterge vardır. Google arama trendleri de Bitcoin’e dair yatırımcı hissiyatını ve piyasaya yönelik yaklaşımı tespit etmek için kullanılan önemli araçlardan biri konumunda. Geçmiş verilere baktığımızda, Bitcoin’in popülaritesindeki artış, her zaman piyasadaki güçlü fiyat performansıyla ilişkilendirilmiştir. İlginç bir şekilde, bu gösterge aynı zamanda piyasadaki mevcut fiyat hareketinin tersine döndüğünü ortaya koyan öncü bir metrik görevi gördü. 2021 rallisi sırasında, arama motorlarındaki sorgu sayısının ATH öncesi rakamların altına düşmesiyle bireysel yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisi hızla düşmüştü. Daha sonra, BTC ivme kaybetmeye başlamıştı.

Bundan kısa bir süre sonra, BTC fiyatı düşüş trendine girdi. Bazı uzmanlara göre, bireysel yatırımcılar arasında Bitcoin’e olan ilginin artması, düşüş trendinin sona ermesi için yeni girişlerin olması gereken bir pazar için olumlu bir işaret. Ancak, mevcut kriz ortamı alındığında bu yanıltıcı da olabilir. FTX krizi, Bitcoin’e ve genel olarak kripto para piyasasına yönelik ilgideki büyük artışın tek kaynağı olabilir. Ancak, Glassnode dün yayınladığı raporunda bireysel yatırımcı ve balinaların dipten alım yaptıklarına dikkat çekti. Bu nedenle, Google trendlerindeki ilginin artması Bitcoin için iyi bir haber olabilir.

Uzmanlar, İyimser!

Bitcoin‘in 16.000 doların altına düşmesi, kripto para piyasasının çoğunun beklemediği bir gelişmeydi. BTC, 21.000 dolara çıkmayı başarırken, birçok uzman 25.000 dolar hesapları yapıyordu. Piyasa diken üzerindeyken, trader’ların ve yatırımcıların tepkisi ise  sanıldığı kadar kötü değildi. Birçok platform, dipten alımların devam ettiğini ortaya koyuyor.  Birçok uzman, BTC‘nin en olumsuz şartlarda bile ayakta kalabileceğine inanıyor.

Ancak, Bloomberg’e konuşan uzmanlar kripto para borsası FTX’in iflas başvurusunda bulunmasının ardından kripto paraların küresel çapta imaj sorunu ve güven kaybıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Bununla birlikte uzmanlar geçmişteki ölüm ilanları ve sert sarsıntılar karşısında bile Bitcoin’in uzun vadeli bir yükseliş trendinde kalmayı başardığını da hatırlatıyor.

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