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Bitcoin’in (BTC) 30.000 doları aşacağını iddia eden kıdemli analist, kısa vadede devasa fiyat artışı beklediği altcoin’i açıkladı.

Lido (LDO), Yoluna Devam Edecek!

Geniş çapta takip edilen bir analist, Ethereum (ETH) staking hizmeti Lido‘nun (LDO) Bitcoin (BTC) ve ABD doları karşısında yükselişini sürdüreceğine inanıyor. Piyasada Kaleo olarak bilinen analist, 555.100 Twitter takipçisine LDO’nun güçlü göründüğünü ve Bitcoin’e (LDO/BTC) karşı bir ralli için hazır göründüğünü söyledi. LDO’un hala en yüksek seviyelerinden %80 aşağıda olduğuna dikkat çeken analist, mevcut rallinin devam edeceğini vurguluyor. Uzman ayrıca, Lido’nun USD grafiğinde de yükselişe geçtiğini söylüyor. Kaleo, LDO’nun bu ay Bitcoin’den daha iyi performans göstermesinin etkileyici olduğunu belirtiyor. Uzman yaptığı açıklamada, “LDO / USD grafiği sağlam görünüyor, ancak burada önemli olan şey, öncelikle BTC grafiğinin çok güçlü görünmesi ” ifadelerini kullandı.

Lido, yılın başındaki 0,952 dolarlık düşük seviyesinden yaklaşık %170 artışla an itibariyle 2,56 dolardan işlem görüyor. Kaleo ayrıca, Bitcoin’in 30.000 dolara ulaşacağından emin. Grafiğine bakıldığında Kaleo, Bitcoin’in Şubat ayında 30.000 dolara ulaştığını ve yaklaşık 35.000 dolara kadar yükseldiğini gösteriyor. Bitcoin an itibariyle 22.906 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre, olumlu enflasyon verileri ve Fed’in faiz oranalrını düşüreceğine dair söylentiler Bitcoin fiyatına ivme kazandırmaya devam edebilir.

30.000 Dolar Neden Önemli?

Genesis Capital’in ana şirketi DCG’nin iflas basvurusuna rağmen, Bitcoin ayakta kalmayı ve hatta ivme kazanmayı başardı. Uzmanlara göre, bu gerçekten ‘cesaret verici’ bir durum. Birçok analist artık BTC’de dip seviyenin görüldüğüne inanıyor. Enflasyonun düşmesi ve FTX tasfiyecilerinin 5 milyar dolarlık likit varlıkları geri kazandığı duyurusu Bitcoin‘in rallisinde kilit rol oynadı. Uzmanlar, piyasaların önümüzdeki ay yapılacak bir sonraki FOMC toplantısına kadar yeşilde kalacağını iddia ediyor. Birçok analist, Bitcoin’in yeni bir boğa döngüsünü kanıtlaması için 30.000 dolara ulaşması gerektiğini vurguluyor.

23.000 dolar seviyesini geçmeyi başaran Bitcoin, son 18 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin an itibariyle 22.918 dolardan işlem görüyor. FTX krizi esnasında zor günler yaşayan Kripto para piyasasının değeri, geçen Kasım ayında 1 trilyon dolar eşiğini kaybettikten sonra bir gecede %6’nın üzerinde artarak 1.04 trilyon dolara ulaştı. FTX‘in yarattığı domino etkisinin artçı sarsıntıları ise devam ediyor. Mevcut ralli, sektördeki yeni iflasların piyasayı yeniden etkileyeceğine dair korkulara rağmen geliyor