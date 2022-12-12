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  •   Sonunda! Bitcoin İçin En Önemli Tarih Açıklandı! ABD Hazine Bakanı Yellen’dan Kritik Tahmin!

Sonunda! Bitcoin İçin En Önemli Tarih Açıklandı! ABD Hazine Bakanı Yellen’dan Kritik Tahmin!

Bitcoin (BTC) sert bir türbülans döneminden geçerken, ABD ve küresel ekonomideki gelişmeler yakından izleniyor. 
15:00
12 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) sert bir türbülans döneminden geçerken, ABD ve küresel ekonomideki gelişmeler yakından izleniyor.

Janet Yellen: ‘2023’ün Sonunda..!’

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün önemli açıklamalar yaptı. Yellen, beklenmedik bir durum ortaya çıkmazsa 2023’te ABD’de enflasyonun önemli ölçüde düşeceğini söyledi. CBS’nin “60 Dakika” isimli programına verdiği bir röportajda Yellen  “Beklenmeyen bir şok olmazsa, gelecek yılın sonuna kadar çok daha düşük enflasyon göreceğinize inanıyorum” dedi. Eski Federal Rezerv başkanı, herhangi bir resesyon riskinin olası olup olmadığı sorulduğunda, “Bir durgunluk olabilir. Ama bence enflasyonu düşürmek için gerekli bir şey değil.” yanıtını verdi. Janet Yellen açıklamasını, Fed’in bu yıl izlediği agresif faiz artırımlarını azaltacağının tahmin edilmesinden birkaç gün önce yaptı. Bu yılki dört 75 baz puanlık artışın ardından, Fed Başkanı Jerome Powell, politika faizinde daha küçük, yarım puanlık bir artışla %4,25-%4,5 aralığına işaret etti.

CBS’ye konuşan Janet Yellen, ekonomik büyümenin hızının önemli ölçüde yavaşladığını, enflasyon düştüğünü ve işgücü piyasasının geleceği konusunda hala iyimser olduğunu ifade etti. Janet Yellen, enflasyondaki son artışın geçici olmasını umduğunu dile getirdi ve ABD hükümetinin 1970‘lerin yüksek fiyatlarının ardından enflasyonu kontrol etme konusunda  “yeterince ders” aldığını iddia etti. Yelen yaptığı açıklamada, “Benzin fiatları, çok düştü. Nakliye maliyetleri düştü ve uzun teslimat gecikmeleri azaldı. Enflasyonun önümüzdeki yıl önemli ölçüde düşeceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

Bitcoin İçin Neden Önemli?

ABD’de enflasyon, Haziran’da %9,1 ile 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ekim ayında yüzde 7,7 ile Federal Rezerv’in yıllık yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kaldı. ABD merkez bankası yüksek enflasyon tehdidine yanıt olarak faiz oranlarını artırdı. Fed, faiz oranlarını Mart ayında neredeyse sıfırdan %3,75 ila %4 aralığına çıkardı. Bununla birlikte, güncel veriler 2007’den bu yana ilk kez %5’in üzerinde bir zirveye ulaşabileceğini gösteriyor.

Elon Musk, ABD ekonomisinin ciddi bir durgunluğa doğru gittiğini belirtti. Yöneticiye göre, resesyon riskini azaltmak için Federal Rezerv faiz oranlarını yükseltmeyi bırakmalı. Musk tarafından da bir süredir benzer uyarılar yapılıyordu. Şirketin yeni sahibi olarak Twitter çalışanlarına gönderdiği ilk e-posta da Musk bu riske dikkat çekmişti. Fed’in enfasyonu düşürmeye yönelik aktif çabalarının bir sonucu olarak bu yıl resesyon korkuları arttı. Bitcoin ve hisse senetleri yüksek faiz oranları nedeniyle büyük oranda değer kaybetti. Bu yüzden, enflasyonun düşmesi Fed’in para politikasında geri adım atacağı anlamına geliyor.

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