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Sonunda Açıklandı! Yapay Zeka ve 4 İndikatörden Kritik Bitcoin ve Ethereum Tahmini! İşte Ocak’ta Olacaklar!

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH), 2023'e istikrarlı bir başlang yaparken, Ocak ayında direnç seviyelerini test etmeye devam ediyor.
12:00
20 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH), 2023’e istikrarlı bir başlang yaparken, Ocak ayında direnç seviyelerini test etmeye devam ediyor.

Ethereum, İstikrarını Sürdürecek!

Birçok analist Ethereum‘daki rallinin sürdürülebilir olduğuna dair iyimser bir tablo çiziyor. Önde gelen platformardan PricePredictions makine öğrenme algoritmalarını kullanarak edindiği bilgilere göre, Ethereum 1 Şubat’ta 1.582 dolardan işlem görecek. Kritik indikatör, göreceli güç endeksi (RSI), Bollinger bantları (BB), hareketli ortalamalar (MA), hareketli ortalama yakınsama ıraksaması (MACD) ve teknik analiz (TA) gibi göstergelerinden elde edilen verileri kullanıyor. Ethereum, son 24 saatte %3,9 düşüşle ve önceki haftaya göre %10,85 artışla an itibariyle 1.545 dolardan işlem görüyor. ETH’nin toplam piyasa değeri ise 188 milyar dolar.

Web3 geliştirme faaliyeti, kripto para sektörünün geçen yıl boyunca yaşadığı krizlere rağmen şaşırtıcı bir hızla büyüdü. Blockchain yazılım ve geliştirme şirketi Alchemy tarafından yayınlanan “4. Çeyrek 2022 Web3” raporuna göre, bu temel göstergelerden biri, Ethereum ana ağında dağıtılan akıllı sözleşmelerin sayısı. Bu sayı 2021 yılına göre %293 artarak zirveye ulaştı.  Dikkat çekici bir şekilde, bu kritik zirve sektörün önde gelen borsalarında önemli sermaye çıkışlarına neden olan FTX’in çöküşüyle aynı zamana denk gelen 2022’nin dördüncü çeyreğinde gerçekleşti. Çalışmanın bulgularına göre, 2022’nin dördüncü çeyreğinde  akıllı sözleşmelerin sayısı bir önceki çeyreğe göre %453 gibi şaşırtıcı bir artışla 4,6 milyona ulaştı. Ethereum’un Eylül 2022’de iş kanıtından (PoW) hisse kanıtına (PoS) geçiş, kurumlar da dahil olmak üzere bir dizi farklı yatırımcının staking’e olan ilgisinde bir artışa yol açtı. Ethereum ağı ayrıca Mart 2023’teki Şanghay isimli bir başka önemli yükseltmeden geçecek. Şangay sonrası Ethereum kullanımını hem daha hızlı hale gelecek. Ayrıca ekosistemdeki gas ücretleri de düşecek.

Bitcoin Tahmini!

Önde gelen platformlardan PricePredictions’daki makine öğrenimi algoritmaları, Bitcoin‘in 1 Şubat’ta 21.382 dolardan işlem göreceğini tahmin ediyor. Yapay zeka tahmininde Bollinger Bantları (BB), hareketli ortalamalar (MA), hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) ve göreli güç endeksi (RSI) gibi farklı teknik göstergeler kullanır. Bu, Bitcoin’in mevcut fiyatından %2,6’lık bir artış anlamına denk geliyor. Bitcoin, son 24 saat içinde yaklaşık %0,52’lik küçük artışla an itibariyle 20.963 dolardan işlem görüyor. Haftalık grafikte BTC, %20,63 arttı.

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