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Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) krizler mevsiminden geçerken, önde gelen bir platform Ocak ayı tahminini paylaştı.

Ethereum, İvme Kazanacak!

2023’e girerken, kripto para yatırımcıları tünelin sonundaki ışığı görmek istiyor. Merge güncellemesine rağmen, Ethereum 2022’de bekleneni veremedi. Bazı uzmanlar Merge’ün fiyata henüz yansımadığını ve boğa döngüsünde ETH‘nin yeni zirvelere ulaşacağını öngörüyor. Önde gelen platformlardan PricePredictions’daki makine öğrenimi algoritmaları, Ethereum fiyatının 31 Ocak’ta 1.315 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Bu, mevcut fiyattan %5 oranında artışa işaret ediyor. Platform tahminlerinde Göreceli güç endeksi (RSI), Bollinger bantları (BB), hareketli ortalamalar (MA) ve hareketli ortalama yakınsama ıraksaması (MACD) gibi teknik analiz (TA) göstergelerinden elde edilen verileri kullanıyor. Ethereum, son 24 saatte %0,17 düşüş ve önceki haftaya göre %1,80 artışla an itibariyle 1.263 dolardan işlem görüyor. ETH’nin toplam piyasa değeri ise 152 milyar dolar. FTX krizinden sonra sert düzeltmeler yaşamasına rağmen, Ethereum diğer kripto paralara kıyasla çok daha iyi durumda.

Eylül 2022’de gerçekleştirilen Merge‘den sonra, Ethereum ağı, Mart 2023’teki Şanghay güncellemesi ile bir başka önemli yükseltmeden geçecek. Güncelleme ile ETH’de gas ücretinde önemli bir düşüş meydana gelecek. Şanghay, ekosistemi hem daha hızlı hem de daha ucuz hale getirecek. Ayrıca Şahghay stake edilen ETH’nin geri çekilmesinin yanı sıra stake edilen token’ların üzerine konan sözleşme kilidinin kaldırılması gibi özellikleri getirecek. Bazı sektörlerde Şangay hakkında dolaşan karamsar anlatıya rağmen, yükseltmenin Ethereum için katalizör olacağına inanan analistler var

Bitcoin, Değer Kaybedecek!

Bitcoin, Kasım 2021’de ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolardan %70’in üzerinde değer kaybederek 2022’yi düşüşle bitiriyor. FTX borsasının çökmesi gibi sektördeki krizler ve makroekonomik faktörler, kripto para piyasasına büyük darbe vurdu. Bu nedenle, Bitcoin’in 2023’teki performansı genel olarak bu unsurlara bağlı olacak. Önde gelen platformlardan PricePrediction’daki makine öğrenimi algoritmaları, Bitcoin‘in 31 Ocak’ta 15.532 dolardan işlem yapacağını iddia ediyor. Bu, %8’lik bir düşüş anlamına geliyor. Algoritma, Bollinger Bantları (BB), hareketli ortalamalar (MA), hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) ve göreli güç endeksi (RSI) gibi farklı teknik göstergeleri dikkate alır.