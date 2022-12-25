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Bitcoin’de (BTC) 100.000 dolar hayalleri başka baharlara kalırken, ABD’li yatırım şirketi Motley Fool çarpıcı bir rapor yayımladı.

En Güvenilir Rehber: Halving!

Bitcoin Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 69.000 dolara ulaştıktan sonra, birçok uzman BTC‘nin 100.000 dolara ulaşmak için yeterli ivmeye sahip olduğuna inanıyordu. Ancak, piyasadaki iflaslar ve makroekonomik şartlar, büyük hayal kırıklığı yarattı. BTC, zirvesinden %70’ten fazla düştü. Ayı piyasaları ve kripto kışları geldiğinde bu büyüklükteki düşüşler, normal olarak değerlendirilebilir. Ancak geçmiş veriler, fiyat düşüş dönemleri sona erdiğinde, toparlanmanın zaman aldığını ortaya koyuyor. Özellikle mevcut ayı piyasası hem yüksek enflasyon ve faiz oranları hem de resesyon riski ve sektördeki krizler nedeniyle daha uzun sürebilir. Bitcoin’in 2023’te 100.000 dolara ulaşması için %490 artması gerekiyor. Bu kulağa imkansız gelebilir, ancak Bitcoin tarihinde iki kez yıllık %490’dan fazla artış kaydetti. Analist R.J. Fulton’a göre, Bitcoin’in 2023’te hangi seviyede olacağını ve 100.000 dolara ulaşıp ulaşamayacağını anlamak için Bitcoin’in halving olayları etrafında dönen bazı modellere bakmamız gerekiyor.

Halving, ‘madencilik ile üretilen kripto para birimlerinde (Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, vs.) madencilik üretiminde blok başına düşen ödülün belirli aralıklarla yarıya düşürülmesi’ işlemidir. Yarılanmalar geldiğinde, Bitcoin madencilerinin aldığı ödülü yarıya indirerek yeni Bitcoin’in dolaşıma girme oranını düşürürler. Şimdiye kadar üç halving gerçekleşti. Kasım 2012, Temmuz 2016 ve Mayıs 2020. Başlangıçta madenci ödülü 50 Bitcoin idi, ancak o zamandan beri sadece 6.25 Bitcoin‘e düştü ve Mayıs 2024’te 3.125’e düşecek. Şaşırtıcı bir şekilde, geçmiş halvinglerin tarihlerini Bitcoin’in fiyat grafiğine uyguladığımızda önemli birkaç nokta ortaya çıkıyor.

Geçmiş, Ne Anlatıyor?

Son üç yarılanmadan elde edilen verilere dayanarak, Bitcoin‘in fiyatı genellikle ortalama olarak bir sonraki halving’e 18 ay kala dibe vuruyor. Geçmişte Bitcoin, dip seviyeden bir sonraki halvinge kadar kademeli olarak mütevazı getiriler sağladı. Ortalama olarak Bitcoin, bir sonraki yarılanma geldiğinde önceki tüm zamanların en yüksek fiyatının %60’ına ulaşır. Bu, Mayıs 2024’te Bitcoin’in fiyatının 40.000 dolara ulaşacağı anlamına geliyor. Bu analiz ve veriler, Bitcoin’in 2023’te 100.000 dolara ulaşma şansının olmadığı anlamına gelir. Analiste göre, BTC 2025’e kadar 100.000 dolara ulaşamayacak.