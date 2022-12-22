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  •   Son Nokta..! Bu Rapor Her Şeyi Anlatıyor..! İşte Bitcoin’de Beklenen Seviye ve Uzman Yorumları!

Son Nokta..! Bu Rapor Her Şeyi Anlatıyor..! İşte Bitcoin’de Beklenen Seviye ve Uzman Yorumları!

Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, kritik bir metrik ve kıdemli bir analist BTC'deki düşüşün derinleşebileceğine işaret ediyor. 
18:15
22 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, kritik bir metrik ve kıdemli bir analist BTC’deki düşüşün derinleşebileceğine işaret ediyor.

NVT Metriği, Son 7 Ayın Zirvesinde! Ne Anlama Geliyor?

Uzmanlara göre, önde gelen önemli bir metrik 7 ayın en yüksek seviyelerine ulaştığı için Bitcoin’in 17.000 doların üzerinde tutunması zor olabilir.  Zincir üstü analitik firması Glassnode, Bitcoin NVT metriğine dikkat çekti. NVT veya Network Value to Transactions Ratio, Ağ Değerinin (MCAP) blockchain aracılığıyla gönderilen günlük USD işlem hacmine bölünmesiyle hesaplanır. Rapora, NVT’nin  Nisan ayından bu yana görülmeyen seviyelere ulaştığını doğruladı.

İstatistikçi ve analist Willy Woo tarafından oluşturulan NVT, temel olarak zincir üstü aktivite ile Bitcoin fiyatı arasındaki oranı ölçer. 21 Aralık’ta NVT sinyali, en son Bitcoin’in Nisan ayının son günlerinde düşmesiyle ortaya çıkan bir seviye olan 18.58’e ulaştı. O sırada BTC/USD 40.000 doların biraz üzerinde işlem görüyordu. Yıl sonuna yaklaşırken, NTV alarm veriyor.  Bitcoin, Nisan ayı seviyelerinin %50’sinden daha düşük olmasına rağmen, ağ hacmi o kadar düştü ki, 16.800 dolarlık seviye bile tutulamayabilir. Önde gelen analistlerden Charles Edwards da bu konuda uyarıda bulundu.

Domino Etkisi, Devam Ediyor!

FTX‘in çöküşünden sonra başını kaldıramayacak gibi görünen kripto para piyasasında karamsarlık yayılıyor. Sektör yeni iflas haberleri ile sarsılırken, satış baskısı devam ediyor. Önde gelen madenci şirketlerinden Core Scientific bugün iflas başvurusunda bulundu. Uzmanlar, uzun bir süredir madencilerin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekiyorlardı.  ABD gibi büyük ekonomilerin gelecek yıl resesyona gireceğine dair göstergeler artarken, dünya çapındaki merkez bankalarının hamleleri, faiz artırma politikalarında kararlı kaldıkları için sektördeki kötü haberlerin giderek artmasına katkıda bulunuyor.

Genel tabloya karamsarlık hakimken, analistler de BTC’ye yönelik tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Kimi stratejistler 10.000 dolarda ısrar ederken, bazıları ise BTC’nin 2023’te ivme kazanacağını iddia ediyor. Bitcoin, an itibariyle 16.817 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, ekonomik veriler ve Fed’in şahin duruşundan ötürü yine zor bir dönem yaşıyor. Enflasyon istikrarlı bir şekilde düşerken, Fed henüz gidilecek uzun bir yolun bulunduğuna dikkat çekti. Uzmanlara göre, küresel ekonomide durum hızlı bir şekilde kötüleştiğinden, BTC’nin önemli ölçüde yükselmesi için bir neden yok.

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