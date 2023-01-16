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Son Nokta! 30 Yıllık Tecrübe Konuştu! 2 Analist ve 1 Rapor Teyit Etti: Bitcoin Bunu Yapacak!

Bitcoin (BTC) düşük volatilite nedeniyle uzun zamandır sıkışıp kaldığı dar aralıktan çıkarken bir sonraki hamlesi merak ediliyor.
12:00
16 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) düşük volatilite nedeniyle uzun zamandır sıkışıp kaldığı dar aralıktan çıkarken bir sonraki hamlesi merak ediliyor.

İyimser Tablo Çizenlerin Sayısı Artıyor!

Kripto para piyasası yeniden ivme kazanırken, iyimser tablo çizin uzmanların sayısı da artıyor. Kıdemli trader  ve analist Peter Brandt, dün bir tweet’te, Bitcoin’e dair görüşünü paylaştı.  Teknik verilere işaret eden Brandt’e göre, Bitcoin 25.000 dolara ulaşacak. Brandt’a göre, Bitcoin’de an itibariyle en kritik destek noktası 18.387 dolar.  Uzun vadede Brandt, BTC‘nin 2023’te 50.000 dolarak kadar yükseldiğini ve daha sonra  34.000 doların altına düştükten sonra 2024’te 100.000 doların üzerine çıktığını görüyor. Brandt’ın analizine göre, Bitcoin’de dip seviye görüldü. Uzman daha önce Bitcoin’in 13.000 dolar seviyesinde yeni bir dip seviyesi oluşturacağını iddia etmişti. İyimser tabloyu savunan tek analistin Brandt olmadığını belirtmekte fayda var. Tanınmış analist ve CryptoQuant yazarı Maartunn da benzer bir analizi Brandt’tan saatler önce paylaştı. Bitcoin’in son fiyat hareketini önemli bir aralığın geri kazanımı olarak tanımlayan Maartunn, BTC’nin 60.000 dolara kadar tırmanacağını belirtti.

Önde gelen analitik şirketi Glassnode’a göre, Bitcoin‘in mevcut döngüde zaten bir fiyat tabanı oluşturdu. Glassnode verilerine göre Bitcoin, 2018-2019 ayı döngüsünde 200 günlük hareketli ortalamasının 386 gün altında kaldı ve ardından yükseldi. Benzer şekilde BTC son döngüde bu seviyenin altında 381 gün geçirdi. BTC, şimdi bunun üzerine çıkarak bu gidişatı tersine döndürmeyi başardı.  Geçen hafta Bitcoin, birçok analistin inanamadığı büyük bir ralli sergiledi. Cumartesi günü Bitcoin birkaç saat içinde 20.000 doların altından 21.000 dolara yükselmeyi başardı. Bitcoin, son 24 saatte %2,21 ve son yedi günde %22,74 artışla  an itibariyle 21.203 dolarsan işlem görüyor.

2 Faktör Etkili Olacak!

Bitcoin, 2023’e istikrarlı bir giriş yaptı ve son bir haftadır yükselişini sürdürdü. Lider kripto para birimi,  iki aydan uzun bir süre sonra ilk kez 20.000 doları geçti. Uzun zamandır düşük volatilite ve işlem hacmi ile dar bir aralıkta sıkışan BTC, %23’ün değer kazanarak 21.000 doları da aştı.  . Makroekonomik şartlar ve sektördeki krizler nedeniyle 2022’de zor bir dönemden geçen Bitcoin, %65 değer kaybetmişti. Uzmanlara göre BTC’nin daha fazla yükselmesi için makroekonomik şartların değişmesi gerekiyor.

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