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Küresel ekonomideki belirsizlik ve resesyon olasılığı devam ederken, yatırımcılar Bitcoin (BTC) ve altını yakından izliyorlar.

Altın, 2023’te Daha da Artacak! Rusya, Türkiye, Çin..!

Altın, son yedi gündür yükselişini sürdürdü. Altın son bir haftada ons başına 1.823 dolardan 1.866 dolara sıçradı. Değerli metal, ABD doları karşısında %2,36 yükselirken, saf gümüşün bir onsu yılın başından bu yana yaklaşık %0,58 düştü. Bitcoin ise 17.000 dolar seviyesinde tutunmayı başarırken, an itibariyle 17.352 dolardan işlem görüyor. Son iki ayda, hem altın hem de gümüş büyük bir artış gösterdi; altın %14,55 değer kazanırken, gümüş ise %22,31 yükseldi. Kıymetli metaller piyasaya meydan okurken, “altın tutkunları” sarı metalin “2023’te parlayacağına” inanıyor. Önde gelen platformlardan Seeking Alpha’nın analistleri altının 2023’te daha iyi performans göstereceğini savunuyor. Uzmanlar, iyimserlik nedenleri olarak merkez bankası talebini ve “devam eden jeopolitik etkenleri” gösteriyor. Ekonomistler bu yıl özellikle merkez bankası altın alımlarına yakından takip ediyor.

Rapora göre, dünyadaki merkez bankaları, özellikle Çin, Türkiye ve Hindistan’da rekor bir hızla altın satın alıyor. Bu eğilim son 13 yıldır art arda devam ediyor, ancak son zamanlarda hızla arttı. Ayrıca Rusya gibi ülkeler ABD dolarına bağımlılığı azaltmanın bir yolu olarak son yıllarda altın rezervlerini artırıyorlar. Ayrıca rapor altının fiyatını artırabilecek altı faktörün daha olduğuna inanıyor: mücevher talebindeki bir toparlanma, Federal Rezerv’in para politikası, Ukrayna-Rusya savaşının tırmanması, daha zayıf bir ABD doları, sınırlı bir yeni maden arzı, ve Çin’in Tayvan’ı işgal etme olasılığı. Altın fiyatlarında son bir yılda özellikle merkez bankası altın alımları etkili oldu. Financial Times‘a göre 2022’de talep açısından en çok altını Rusya ve Çin biriktirdi. Bu nedenle altın Bitcoin’den daha iyi bir performans sergileyecek.

Bitcoin ve Yüksek Enflasyon!

Kripto para piyasası yeni bir kriz döneminden geçerken, Peter Schiff gibi Bitcoin karşıtları bu fırsatı kaçırmıyor, Schiff, altının gerçek değer deposu olduğunu savunurken, yüksek enflasyon, sektördeki krizler ve makro faktörler nedeniyle Bitcoin’in çıkılacağını iddia ediyor. Kripto para piyasasına büyük darbe vuran FTX borsasının çöküşünün ardından Schiff, Bitcoin’in daha da düşeceğini iddia etti. Ekonomiste göre, BTC 10.000 dolara kadar çakılabilir. Peter Schiff, en kötü senaryonun henüz yaşanmadığına inanıyor. Analiste göre, insanlar yüksek enflasyon döneminde faturaları ödemek için Bitcoin satmak zorunda kalacak. Bu süreç, çoktan başladı bile.