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Son Düşüşü Bilen Analist Bugün Uyardı! Kripto Paralar Buraya Gidiyor!

25.000 dolarda gelen düşüşü bilmişti fakat bugün tam tersini söylüyor. En azından kısa vadede yatırımcılar bir fırsat yakalayabilir.
19:40
30 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) hızla 19.700 dolara düştü, altcoinler ise henüz toparlanamadan yönünü aşağıya çeviriyor. FED/Bostic kısa süre önce iyileşen veriler bizi 75bp artıştan vazgeçirebilir dedi ancak Bitcoin düşmeye devam ediyor. Hacimli satışların ardından gelen bu düşüş peşi sıra bir veya birkaç olumsuz haberin öncüsü olabilir. Peki 25.000 dolar seviyelerindeyken Bitcoin’in düşüşünü bilen analist ne düşünüyor?

Düşüşü Bilen Analistin Tahmini

Capo, son zamanlarda kripto Twitter tarafından yakından takip edilen bir isme dönüştü. Yakın zamandaki 25.000 dolar düşüşünü tahmin eden ve Bitcoin’de 16.000 dolarlık bir dip hedefleyen analist yeniden görüşlerini paylaştı. Birkaç saat önce yaptığı paylaşıma göre Capo, fiyatın kısa vadede 21.803 doları aşarak 23.000 dolar seviyelerinde zirve yapmasını bekliyor. Bunun birçok yatırımcı için son kaçış fırsatı olduğunu da söylemişti.

Ardından BTC’nin 19.200 dolar desteğini test edeceğini ve burayı da kırarak muhtemelen 15.900’lü seviyelerde ilk dibini yapacağını paylaştı. Analiste göre fiyat buradan bir miktar toparlanacak ve ikinci defa aynı dibi ziyaret edecek. Sonrasında ise beklenti orta vadede yükseliş yönlü. Bu korkunç senaryonun gerçekleşmesi altcoinlerin %50’yi aşan kayıplar yaşaması anlamına geliyor. Hali hazırda Temmuz seviyelerine yaklaşan altcoinlerin daha fazla düşüş görmesi kripto para piyasalarında daha büyük sorunlara yol açacaktır. Nitekim Terra sonrasında gelen düşüşlerin tetiklediği iflaslar kripto paraların adeta sahte bir ölüm sarmalına girmesiyle sonuçlandı.

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 19.764 dolarda bulunuyor. Ethereum 1.500 dolar desteğini savunurken Solana (SOL) 31 dolar seviyesinde mücadele ediyor. Bitcoin’in ilerleyen saatlerde yaşayacağı daha fazla düşüş bu desteklerin kırılmasına ve yıkıma neden olabilir. En basit şekilde Solana (SOL) 26-28 dolar aralığında yeni bir destek bulmaya çalışacak. Ethereum ise yaklaşan Merge’e rağmen 1.375 dolar desteğine kadar gevşeme riskiyle karşı karşıyadır.

Tüm kripto paraların toplam piyasa değeri 964 milyar dolara kar düştü. Sadece birkaç saat önce bu rakamın 32 milyar dolar üzerinde bulunuyorduk. BTC işlem hacmi son 24 saatte 32 milyar dolara ulaşarak %1,61 oranında arttı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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