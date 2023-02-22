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Son Dakika: Yargıç Menkul Kıymettir Dedi! Kripto Token Köşeye Sıkıştı!

NFT'ler menkul kıymet mi? Kripto para piyasalarını sallayan manşet aslında düşünüldüğü gibi olmayabilir.
21:03
22 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları dört bir yandan ABD’li düzenleyiciler tarafından sıkıştırılıyor. Yargıç bugün kararını verdi. En azından Bloomberg raporu böyle söylüyor. Altcoinlerin çoğu kayıtsız menkul kıymet davasıyla karşı karşıyayken şimdi de NFT’leri ilgilendiren yeni bir cephe açıldı.

İçerik Rehberi

NBA NFT Davası

Federal bir yargıç bugün verdiği kararda Dapper Labs‘ın NBA markalı “Top Shot” NFT’lerinin menkul kıymet olduğuna hükmetti. Kararda, “Mahkeme, Davacıların iddialarının Howey kapsamındaki her bir hususu yüzeysel olarak makul hale getirdiğini ve Davalıların Menkul Kıymetler Yasası’nın 5. ve 12. Bölümlerinin ihlal edildiği iddiasını reddetme talebinden kurtulduğunu tespit etmiştir” denildi.

Jeremy Goldman ise davanın henüz bitmediğini kararın kesin olmadığını iddia etti.

“Bir federal mahkeme, Dapper Labs’ın NBA Top Shot Moment NFT‘lerin menkul kıymet olduğunu iddia eden bir toplu dava şikayetini reddetme talebini REDDETTİ.”

Goldman bunu karar duyurusundaki aşağıdaki bölümlere dayanarak söylüyor;

“…En genel ifadeyle, Mahkemeden aşağıdaki hususları değerlendirmesi istenmektedir

Moments’ın karton basketbol kartlarına, yani emtialara mı yoksa daha çok kripto tokenlara mı benzediği. ICO Vakalarının ortaya koyduğu gibi, ICO’ların bir parçası olarak sunulan tokenlar genellikle bir menkul kıymetin özelliklerini taşır..

Bununla birlikte, Howey’in amaca yönelik doğasını göz önünde bulunduran Mahkeme, Davacıların iddialarının Howey kapsamındaki her bir hususu makul hale getirdiğini ve Davalıların Menkul Kıymetler Yasasının 5. ve 12. Bölümlerinin ihlal edildiği iddiasını reddetme talebinden kurtulduğunu tespit etmiştir.”

Goldman şunları söyledi;

“Açık olmak gerekirse: Bu, Dapper Labs‘ın davayı kaybettiği anlamına GELMİYOR.  Bu aynı zamanda Moments’ın menkul kıymet olduğu anlamına da gelmiyor.  Sadece şikayetteki iddiaların, eğer hepsi doğruysa, potansiyel bir iddiayı belirtmek için yeterince “makul” olduğu anlamına gelir. Ve KESİNLİKLE genel olarak NFT’lerin menkul kıymet olduğu anlamına gelmez.  Karar, Dapper Labs’in FLOW blockchaini ve pazar yerinin rolü de dahil olmak üzere davanın belirli gerçeklerine odaklanmıştır.”

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