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Kripto para piyasaları dört bir yandan ABD’li düzenleyiciler tarafından sıkıştırılıyor. Yargıç bugün kararını verdi. En azından Bloomberg raporu böyle söylüyor. Altcoinlerin çoğu kayıtsız menkul kıymet davasıyla karşı karşıyayken şimdi de NFT’leri ilgilendiren yeni bir cephe açıldı.

NBA NFT Davası

Federal bir yargıç bugün verdiği kararda Dapper Labs‘ın NBA markalı “Top Shot” NFT’lerinin menkul kıymet olduğuna hükmetti. Kararda, “Mahkeme, Davacıların iddialarının Howey kapsamındaki her bir hususu yüzeysel olarak makul hale getirdiğini ve Davalıların Menkul Kıymetler Yasası’nın 5. ve 12. Bölümlerinin ihlal edildiği iddiasını reddetme talebinden kurtulduğunu tespit etmiştir” denildi.

Jeremy Goldman ise davanın henüz bitmediğini kararın kesin olmadığını iddia etti.

“Bir federal mahkeme, Dapper Labs’ın NBA Top Shot Moment NFT‘lerin menkul kıymet olduğunu iddia eden bir toplu dava şikayetini reddetme talebini REDDETTİ.”

Goldman bunu karar duyurusundaki aşağıdaki bölümlere dayanarak söylüyor;

“…En genel ifadeyle, Mahkemeden aşağıdaki hususları değerlendirmesi istenmektedir Moments’ın karton basketbol kartlarına, yani emtialara mı yoksa daha çok kripto tokenlara mı benzediği. ICO Vakalarının ortaya koyduğu gibi, ICO’ların bir parçası olarak sunulan tokenlar genellikle bir menkul kıymetin özelliklerini taşır.. Bununla birlikte, Howey’in amaca yönelik doğasını göz önünde bulunduran Mahkeme, Davacıların iddialarının Howey kapsamındaki her bir hususu makul hale getirdiğini ve Davalıların Menkul Kıymetler Yasasının 5. ve 12. Bölümlerinin ihlal edildiği iddiasını reddetme talebinden kurtulduğunu tespit etmiştir.”

Goldman şunları söyledi;