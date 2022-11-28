Kripto kışı sektörde yaşanan iflas krizleri nedeniyle etkilerini daha sert hissettirirken, kapılarına kilit vuran şirketlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

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Kripto kışı sektörde yaşanan iflas krizleri nedeniyle etkilerini daha sert hissettirirken, kapılarına kilit vuran şirketlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Bitfront, Faaliyetlerine Son Veriyor!

Asya’nın en büyük sosyal medya şirketlerinden LINE tarafından finanse edilen kripto para borsası Bitfront, faaliyetlerine son verme kararı aldığını açıkladı. Borsa tarafından yapılan açıklamada kapatma kararının son dönemde yaşanan iflas dalgalarıyla alakalı olmadığı bildirildi. Bugün yapılan duyuruda, yeni üyeliklerin ve kredi kartı ile yapılan ödemelerin bugün itibariyle durdurulduğu ifade edildi. Borsa, kullanıcılarından 31 Mart 2023’e kadar tüm varlıklarını çekmeleri istedi.