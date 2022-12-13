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Son Dakika! SEC Spot Bitcoin ETF İçin Talepte Bulundu!

Kripto para piyasaları en yoğun günlerinden birini yaşıyor. SEC kripto odaklı ikinci hamlesini bugün yaptı.
14:40
13 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında beklenen aşırı volatilite dönemi bugün başladı ve peş peşe kritik açıklamalar geliyor. Binance hakkındaki korku artıyor, SBF tutuklandı ve SEC resmi soruşturmanın detaylarını açıkladı. Bitcoin bugün açıklanacak ABD verisi öncesinde 17.500 dolara sıçradı. Tüm bunlar olurken birkaç dakika önce SEC yeni bir talepte bulundu.

Spot Bitcoin ETF

SEC birkaç dakika önce mahkemeye Grayscale tarafından açılan Spot Bitcoin ETF davasını reddetmesi için talepte bulundu. Grayscale’in GBTC fonu olması gerekenin neredeyse %50 altında işlem görüyor. İddialara göre şirket elindeki BTC ile borçlandığı için bu durumun yaşandığı yönünde ancak Grayscale daha önce bu iddialara reddetmişti. Haziran ayında SEC tarafından reddedilen Grayscale Spot Bitcoin ETF başvurusu “SEC’in taraflı karar verdiği iddiasıyla” şirket tarafından mahkemeye taşınmıştı. Coinbase bir amicus özeti sunarak Grayscale tarafının haklı olduğunu mahkemeye anlatmaya çalıştı. Bugün ise SEC, mahkemeden bu davanın reddedilmesi yönünde talepte bulundu.

Devam eden Ripple davasının ortasında SEC ikinci bir cephe açmak istemiyor. Bu hamlesinin mahkemede karşılık bulup bulmayacağını göreceğiz. Eğer mahkeme ret verirse bu durum spot Bitcoin ETF için uzun bir süre beklememiz anlamına gelecek.

Bitcoin ETF Neden Olmuyor?

Grayscale tam olarak bunu soruyor. Spot Bitcoin ETF için onay vermeyen SEC’in vadeli ETF için verdiği onaylara dikkat çekerek aradaki farkı sorguluyor. SEC ise Bitcoin’in halen aşırı volatiliteye sahip, yatırımcı korumasından uzak son derece riskli bir varlık olduğunu söyleyerek spot ETF başvurularını reddediyor. ETF’ler özellikle kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcıların kripto paralara güvenli biçimde yatırım yapmasının önünü açacaktı. Vadeli Bitcoin ETF’ler yeterince ilgi görmezken kurumsalların kripto odaklı fonlara girişi de önemli ölçüde düştü.

Bir süredir ağırlıklı olarak Bitcoin’i açığa satan short fonlarına girişler görülüyor. SEC hali hazırda FTX olayı gündemi meşgul ediyorken mahkemeyi kaosun etkisiyle yönlendirmek istiyor olabilir. Kripto paraların riskleri bir süredir ABD’li yetkililer tarafından yüksek sesle tartışılıyor, bu ortamda mahkemenin Grayscale lehine karar açıklaması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

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