Son Dakika: PayPal Yeni Kripto Hamlesini Duyurdu!

Özet

  • - PayPal kendi ismini verdiği stablecoini başlatıyor.
  • - PayPal USD (PYUSD) ihracı Paxos tarafından yapılacak.
  • - Paxos bu yıl düzenleyicilerle yaşadığı sorun nedeniyle BUSD ihracını durdurmak zorunda kalmıştı.
  • - Piyasaya etkisi: Pozitif
16:05
7 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

PayPal uzun süredir kripto paralarla içli dışlı ve şimdi Paxos tarafından ihraç edilen yeni bir token başlatıyor. ABD’li düzenleyicilerle karşı karşıya kalan Paxos bu yıl BUSD ihracını durdurmuştu. İtfalar da önümüzdeki yılın Şubat ayında bitecek ve BUSD tamamen tarih olacak.

İçerik Rehberi

PayPal Kripto Para

California merkezli ödeme şirketi bugün yaptığı açıklamada, PayPal USD’nin (PYUSD) Paxos Trust Co. tarafından çıkarıldığını ve tamamen ABD doları mevduatları, kısa vadeli Hazine tahvilleri ve benzer nakit eşdeğerleri ile desteklendiğini söyledi. Bu stablecoin ABD müşterilerinin kullanımına sunulacak ve transfer maliyetlerini düşürecek.

Stablecoinler özellikle sınır ötesi ödemelerde kullanıcıların önemli ölçüde işine yarıyor. Normal transferler onlarca dolara mal olurken günlerce zaman alıyor. Ancak stablecoin transferleri anlık, üstelik SWIFT işlemleriyle karşılaştırıldığında maliyeti neredeyse sıfır.

Paxos bu yıl BUSD konusunda açılan soruşturmayla gündeme gelmişti. Düzenleyicilerle başı belaya giren şirket BUSD ihracını durdurmak zorunda kaldı. Binance tarafından isimlendirilen ancak Paxos şirketinin ihraç ettiği stablecoin BUSD böylece pazar payını hızla kaybetmeye başladı. Binance bunun sonucu olarak borsada daha fazla alternatif stablecoin listeledi.

Token Ethereum ağında başlatılacak ve Web3 ekosistemine uyum için PayPal’in en güçlü araçlarından biri olacak.

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