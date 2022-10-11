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Kripto para piyasası zor günlerden geçerken, ABD’den gelen müjde sektörün uzun vadede büyük işler başaracağına işaret ediyor.

ABD’nin En Eski Bankasından Çarpıcı Hamle!

Wall Street Journal (WSJ) tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ABD’nin en eski bankası BNY Mellon, müşterilerine Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) saklama hizmetleri sunmak için New York makamlarından onay aldığını bildirdi. Banka daha önce, kripto para ürünlerini izlemeye ve analiz etmeye yardımcı olmak için blockchain veri platformu Chainalysis ile bir ortaklık kurduğunu duyurmuştu. Ülkenin en eski bankası, müşterilerinin kripto paralarını Salı günü kabul etmeye başlayacağını ve aynı platformda geleneksel yatırımların yanı sıra dijital varlıkları tutan ilk büyük ABD bankası olacağını söyledi. Banka artık müşterilerine kripto saklama hizmeti verecek.

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