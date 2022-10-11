Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Son Dakika! Kripto Paralarda Günün Müjdesi ABD’den Geldi!

Kripto para piyasası zor günlerden geçerken, ABD'den gelen müjde sektörün uzun vadede büyük işler başaracağına işaret ediyor. 
15:31
11 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para piyasası zor günlerden geçerken, ABD’den gelen müjde sektörün uzun vadede büyük işler başaracağına işaret ediyor.

ABD’nin En Eski Bankasından Çarpıcı Hamle!

Wall Street Journal (WSJ) tarafından bugün yapılan açıklamaya göre ABD’nin en eski bankası BNY Mellon, müşterilerine Bitcoin (BTC)  ve Ethereum  (ETH) saklama hizmetleri sunmak için New York makamlarından onay aldığını bildirdi. Banka daha önce, kripto para ürünlerini izlemeye ve analiz etmeye yardımcı olmak için blockchain veri platformu Chainalysis ile bir ortaklık kurduğunu duyurmuştu. Ülkenin en eski bankası, müşterilerinin kripto paralarını Salı günü kabul etmeye  başlayacağını ve aynı platformda geleneksel yatırımların yanı sıra dijital varlıkları tutan ilk büyük ABD bankası olacağını söyledi. Banka artık müşterilerine kripto saklama hizmeti verecek.

 

Haberin ayrıntıları geliyor..!

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
İngiltere’den Müjde Geldi: Bitcoin’de Rüzgar Tersine Dönebilir!
İngiltere’den Müjde Geldi: Bitcoin’de Rüzgar Tersine Dönebilir!
En Son 2021’de Görüldü! Bitcoin’de Hem Heyecanlandıran Hem de Korkutan Eğilim
En Son 2021’de Görüldü! Bitcoin’de Hem Heyecanlandıran Hem de Korkutan Eğilim
Analist Kanıt Sundu:Tarihi Fraktal Bitcoin’de Bu Seviyelerin Geleceğini Gösteriyor!
Analist Kanıt Sundu:Tarihi Fraktal Bitcoin’de Bu Seviyelerin Geleceğini Gösteriyor!
IMF ve Dünya Bankası Korkuttu: İşte 2023’te Bitcoin’i Bekleyen 2 Senaryo!
IMF ve Dünya Bankası Korkuttu: İşte 2023’te Bitcoin’i Bekleyen 2 Senaryo!
21Shares, Ortadoğu’nun İlk Spot Bitcoin ETP’si Bombasını Patlattı!
21Shares, Ortadoğu’nun İlk Spot Bitcoin ETP’si Bombasını Patlattı!
Bitcoin Zemin Kaybederken Bu 3 Altcoin Hücuma Geçti!
Bitcoin Zemin Kaybederken Bu 3 Altcoin Hücuma Geçti!
2021 Çöküşünü Bilen Analist “Bitcoin 40 Kat Yükselecek” Dedi ve Tarih Verdi
2021 Çöküşünü Bilen Analist “Bitcoin 40 Kat Yükselecek” Dedi ve Tarih Verdi
JPMorgan CEO’su Tarih Verdi: Bitcoin Daha Büyük Bir Felakete Sürüklenebilir!
JPMorgan CEO’su Tarih Verdi: Bitcoin Daha Büyük Bir Felakete Sürüklenebilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!
Solana Ağının En Çok Bilinen Koleksiyonu DeGods Artık Telif Ücreti Almayacak!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022