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Kripto para karşıtlığı küresel çapta zirveye ulaşırken, ABD’den gelen haberler sektörün giderek büyüyeceğine işaret ediyor.

Mastercard’dan Kripto Paralar İçin Önemli Hamle!

Mastercard, kripto paraların geniş kitleler tarafından benimsenmesini mümkün hale getirebilecek önemli bir adım attı. Şirket CNBC’ye verdiği demeçte, finansal kurumların kripto para ticareti sunmasına yardımcı olacak yeni bir program başlatmayı planladığını söyledi. PayPal tarafından halihazırda kullanılan bir kripto ticaret platformu olan Paxos bu süreçte bir “köprü” görevi görecek. Ödeme devinin, kurumsal firmaların müşterilerine kripto para işlemleri hizmeti sağlayabilmesi için başlatacağı program sektörde büyük heyecan yarattı.

Mastercard, mevzuata uygunluk ve güvenlik gibi konulara öncelik verileceğini belirtti. Özellikle yüksek volatilite ve net bir regülasyonun olmaması kurumsal yatırıcıyı tedirgin eden unsurların başında geliyor. Bitcoin (BTC), yüksek volatilitesi ve enerji tüketimi nedeniyle eleştiri oklarının hedefine yer aldı. BTC, bu sene değerlerinin yarısından fazlasını kaybetti. Endüstri, Ocak ayından bu yana çok sayıda iflas haberiyle sarsıldı. Mastercard’ın baş dijital yetkilisi, anketlerin hala Bitcoin’e yönelik talebin yüksek olduğunu gösterdiğini söyledi, ancak katılımcıların yaklaşık %60’ı mevcut bankaları aracılığıyla bu deneyimi test etmeyi tercih edeceklerini belirtti. Mastercard’ın dijital baş sorumlusu Jorn Lambert, CNBC’ye verdiği demeçte, Bitcoin ile gerçekten ilgilenen ve yatırım yapmayı bekleyen birçok yatırımcının olduğunu söyledi. Ancak yatırımcılar bu hizmetlerin finansal kurumlar tarafından sunulmasının çok daha fazla güven hissi vereceği görüşünde. Hala bazı şirketler, kripto para piyasasında korkuyor.

Büyük, Rekabet Başlıyor!

Goldman Sachs ,Morgan Stanley ve JPMorgan gibi devasa bankaların özel kripto ekipleri var, ancak bunu müşterilere sunmaktan büyük ölçüde kaçındılar. Daha geçen hafta, JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, Uluslararası Finans Enstitüsü etkinliğinde kripto para birimlerini “merkeziyetsiz Ponziler” olarak nitelendirdi. Bankalar bu Mastercard ortaklık modelini benimserse, Coinbase ve ABD’de faaliyet gösteren diğer borsalar için daha fazla rekabet anlamına gelebilir. Mastercard yetkilisi, şirketin rolünün kripto uyumluluk kurallarına uyarak, işlemleri doğrulayarak ve kara para aklamayı önleme ve kimlik izleme hizmetleri sağlayarak bankaları düzenlemenin doğru tarafında tutmak olduğunu söyledi. Mastercard, programı gelecek yılın ilk çeyreğinde pilot olarak uygulayacak.

Sektör bir ayı piyasası veya “kripto kışı” yaşarken Lambert, uzun vadede yatırımcıların iyimser olduğunu belirtti. Mastercard ve Visa, kripto sektöründe büyük rol oynuyor. Mastercard, ağındaki bankaların ve müşterilerin kripto ile ilgili hizmetler sunmasına izin vermek için NFT’lerde ve Bakkt’ta Coinbase ile zaten işbirliği yaptı. Geçen hafta Visa 40 ülkede kripto banka kartları sunmak için FTX ile ortaklık kurdu ve 70’den fazla kripto ortaklığına sahip.