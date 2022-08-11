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Dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden biri olan ve 10 trilyon dolar yöneten şirket kripto paralarla ilgili önemli bir adım attı. Buna göre kurumsal müşterilerin Bitcoin’e direkt yatırım yapması kolaylaşacak. SEC’in onaylayacağı bir Bitcoin ETF kadar etki etmesi beklenen bu adım, Bitcoin fiyatını 24.900 dolara kadar taşıdı.

Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Yatırım yöneticisi BlackRock, ABD merkezli kurumsal müşterilere spot Bitcoin’e doğrudan yatırım yapma imkanı tanıyan bir fon başlattı. Fon, ABD merkezli kurumsal müşterilere sunulacak ve BlackRock’un Bitcoin fiyatını direkt izleyen ilk ürünü olacak.

Şirket yakın zamanda Coinbase ile bir iş birliği anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma Coinbase hisselerinin hızla çift haneli kazançlar elde etmesine neden oldu. Son atılan adım ise direkt olarak Bitcoin fiyatına etki etmeli. BlackRock yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Dijital varlık pazarındaki keskin düşüşe rağmen, bazı kurumsal müşterilerden teknoloji ve ürün yeteneklerimizi kullanarak bu varlıklara nasıl verimli ve maliyet etkin bir şekilde erişebileceğimize dair büyük ilgi görüyoruz.”

Kral kripto para birimi ÜFE ve BlackRock haberiyle 25.000 dolara yaklaştı ancak henüz bu bölgeyi aşamadı.

BlackRock ve Kripto Paralar

4 Ağustos tarihinde dünyanın en büyük yatırım yöneticilerinden olan BlackRock kripto para borsası Coinbase ile bir anlaşma yaptığını duyurmuştu. Bu anlaşma BlackRock’ın kurumsal müşterilerinin kripto paralara erişimini kolaylaştıracaktı. Yaklaşık 10 trilyon dolarlık müşteri fonunu yöneten BlackRock, hizmeti sağlamak için Coinbase Prime‘ı kullanacak. Yıllardır 8 trilyon dolarlık varlık yöneten Fidelity tarafından atılan kripto adımlarına alışmıştık. Ancak BlackRock da oyuna dahil oldu ve kripto paralara hızlı bir kurumsal giriş görebiliriz.

Geçtiğimiz yıl piyasaların yükseliş yaşadığı günlerde birçok analist mevcut fiyatların kurumsalları cezbetmediğini söylüyordu. Belki de aylardır devam eden ve acı veren bu düşüşler bir fırsata dönüşür. Birçok teknik gösterge Bitcoin’in dip seviyede olduğuna işaret etse de makro ekonomik gelişmeler fiyatın 25.000 dolar altında baskılanmasına neden oluyor. Yatırımcıların bu noktada volatilitenin daha da artabileceğinin bilincinde olması gerekir.

En büyük altcoin olan Ethereum (ETH) uzun bir aranın ardından bugün 1.942 dolara kadar tırmandı.