Okuma Süresi: < 1 Dakika

Kripto para piyasası FTX krizi nedeniyle yeni bir türbülansa girerken, uzmanlar bu gelişmenin regülasyon sürecini etkileyeceğini belirtti.

SEC, Başkanı CNBC’de Açıklama Yapıyor!

Uzmanlar, dün FTX krizinin regülasyon sürecini hızlandıracağını iddia etmişlerdi. Risk sermayesi firması Slow Ventures’tan Sam Lessin, SEC başkanının sektörü Vahşi Batı olarak nitelendirmesinin haklı nedenleri olduğunu belirtmişti. Bugün ABD’de de önemli bir gelişme yaşanıyor. SEC Başkanı Gensler 16;00’da CNBC’de konuşacağını açıklamıştı. Yönetici, kripto paralardaki son gelişmeleri ele aldı. Gensler, yatırımcıların korunması gerektiğini ve kripto para şirketlerinin SEC ile birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Şirketleri uyardıklarının altını çizen Gensler, ‘yolumuz kısalıyor’ ifadesini kullandı. Uzmanlara göre, Bitcoin’in (BTC) yeni başarılara ulaşması için kurumsal yatırım büyük önem teşkil ediyor.

Kurumsal yatırımın önündeki en büyük engel ise sektöre yönelik net bir regülasyonun olmaması. SEC, Ripple (XRP) davası ile sektöre yönelik sert tepkisini ortaya koyarken, Gensler‘in tavrı sektörde endişeye neden oluyor. Sec başkanının buguün yapacağı açıklama merakla bekleniyor. FTX krizi, SEC başkanının eline yeni bir koz vermiş gibi görünüyor.