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Küresel piyasalar kaotik ortamda yüksek volatiliteyle karşı karşıya kalıyor. Resesyon ve enflasyon endişeleri satışları hızlandırdı. Hisse senetleri, kripto paralar ve emtia fiyatları Fed’in bu yıl yaptığı agresif faiz artışlarından fazlasıyla etkilendi. Bitcoin 2 yılın en düşük seviyesine düştü ve altcoinlerdeki kayıplar %90’ı aştı.

Bitcoin Neden Düştü?

Bu haftaki işsizlik verisi beklenti dahilinde 230.000 olarak açıklanmıştı. Haftanın en önemli gelişmesi ise ABD Üretici Enflasyon (ÜFE) verisiydi. Pazar günü yaptığımız duyuruda bu verinin cuma günü (bugün) 16:30’da açıklanacağından bahsetmiştik. Dolar endeksi 16:22 itibariyle 104,63 seviyesinde bulunuyor, Bitcoin ise 17.225 dolarda alıcı buluyor. Açıklanacak verinin ardından burada ciddi hareket görebiliriz. DXY yükselişi Bitcoin ve altın gibi varlıkların düşüş yaşamasına neden oluyor. Enflasyon verisi için öncü gösterge olan ÜFE, Fed’in yakından takip ettiği bir veridir. Eğer ÜFE yüksek gelirse dolar endeksi yükselişe geçecektir. Bu Bitcoin ve diğerlerinin düşmesi anlamına gelecek.

Yazı hazırlandığı sırada ÜFE verisi açıklandı.

ABD ÜFE 0,3% (Beklenti: 0,2% Aylık)

Yıllık ÜFE %7,4 (Beklenti %7,2)

Dolar endeksi (DXY): 105,2

Bitcoin (BTC): 17.100

Beklendiği üzere yüksek gelen ÜFE verisi Bitcoin ve diğerlerinde anlık bir düşüşe neden oldu. Bitcoin 17.200 doların üzerindeyken aniden 17.100 dolar seviyelerine üştü ve DXY sert biçimde 105’e tırmandı. Bu bize sonraki enflasyon verisinin de beklenti seviyesinin pek altında olmayabileceğini söylüyor. Yani önümüzdeki hafta Fed beklenenden daha sert bir tavır takınabilir. Ekonomi henüz tam anlamıyla soğumadı ve enflasyon beklenen hızda düşmüyor. Fed’in elindeki faiz en büyük silah, bunu güçlü biçimde kullanmaya devam edecekler.

Kripto Paralar Ne Olacak?

Uzun vadede Bitcoin yatırımcısına bugüne kadar hep kazandırdı ve elbette hayatta kalabilen kripto paraların çoğu da bunu yaptı. Ancak kısa ve orta vadede mevcut makro-ekonomik gelişmeler daha fazla belirsizliğe işaret ediyor. Enflasyonu bitirmek isteyen Fed, resesyona girmemek de istiyor. İkisinin ortasında bir denge tutturmak için elindeki faiz silahını ölçülü biçimde kullanmaya kararlı. Bugüne kadar birkaç yılda artırması gereken faizi aylar içinde artırdı. Geçtiğimiz ay gelen enflasyon verisi onların ayaklarını gazdan çekebilme ihtimalini destekliyordu. Fakat ÜFE verisinin beklenti üstü gelmesi (yıllıkta 0,2 de olsa) halen Fed’in istediği noktada olmadığımızı gösteriyor.

Powell önümüzdeki hafta temkinli açıklamalarda bulunacaktır. Faiz artış hızını yavaşlatacaklarını söyleyecek ve muhtemelen eğer bu adımlarında bir sorun görürlerse hızla eski düzene dönebileceklerinden bahsedecek. Enflasyon hedefleri için planlanan tarih 2025 ve faiz artış hızı yavaşlasa da önlerinde henüz yıllar var. Yani son veri kısa vadede hafif düşüşler getirebilir ve orta vadede büyük yükselişlerin önündeki engeli görmemizi sağlar.