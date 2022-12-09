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Son Dakika! İngiltere’den Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Müjde Geldi!

Kripto para karşıtlığı küresel çapta zirveye ulaşırken, İngiltere'den gelen haberler sektörde büyük heyecan yarattı. 
12:53
9 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para karşıtlığı küresel çapta zirveye ulaşırken, İngiltere’den gelen haberler sektörde büyük heyecan yarattı.

İngiltere: Edinburg Reformları ve Kripto Paralar!

Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Brexit sonrası ekonomik büyümeyi hızlandırmak amacıyla İngiltere’nin finansal hizmetleri için 30 düzenleyici reformdan oluşan bir paket paylaştı. Dijital bir sterlin çıkarmak, blockchain ile deneyler yapmak ve kripto para işletmelerine yatırımı artırmak yeni ekonomi paketinin ana hedefleri arasında yer alıyor. Cuma günü yayınlanan 30 maddelik Edinburgh Reformları, “büyümeyi hızlandırmayı” amaçlıyor. İngiltere’nin finans sektöründe inovasyonun ön saflarda yer alması için büyük bir çaba var.

Hükümet, İngiltere için bir merkez bankası dijital para birimi oluşturmaya ilişkin bir rapor yayınlamayı taahhüt ediyor. Hazine ve İngiltere Merkez Bankası, birçok ülke kendi merkez bankası destekli dijital paralarını çıkarmak için hamle yaparken, dijital sterlini araştırmaya devam ediyor. Yeni destek paketi ayrıca İngiltere’deki kripto para endüstrisini de kapsayacak. Hükümet, firmaların düzenlenmiş bir alanda merkeziyetsiz teknolojileri deneyebilecekleri bir Finansal Piyasalar Altyapı Korumalı Alanı’nı yeniden taahhüt ediyor. Bu uygulamanın 2023’te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Hükümet, yeniliği teşvik etmek ve maliyetleri düşürmek için 1974 Tüketici Kredisi Yasasında reform yapmak istiyor. Bu gelişme hem Bitcoin (BTC) hem de altcoin’ler için büyük önem teşkil ediyor.

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