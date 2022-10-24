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Son Dakika! İngiltere’den Beklenen Müjde Geldi: Bitcoin’e Hayırlı Olsun!

Kripto para sektörü çalkantılı bir dönemden geçerken, küresel çaptaki politik ve ekonomik gelişmeler Bitcoin (BTC) fiyatını etkilemeye devam ediyor. 
16:46
24 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü çalkantılı bir dönemden geçerken, küresel çaptaki politik ve ekonomik gelişmeler Bitcoin (BTC) fiyatını etkilemeye devam ediyor.

Rishi Sunak,  İngiltere’nin Yeni Başbakanı Oldu

Kripto para piyasası ABD’de Fed’in faiz artırımlarına ve enflasyon verilerine odaklanırken İngiltere’den genel olarak sektör için iyi bir haber geldi. Kripto para destekçisi  eski maliye bakanı Rishi Sunak,  İngiltere’nin yeni başbakanı oldu.  Sunak, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin yeni lideri seçildi.  Diğer başbakan adayı Penny Mordaunt, partinin 357 milletvekilinden en az 100’ünün desteğini alamadığı için yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine, Sunak milletvekilleri ve parti üyeleri arasında oylama yapılmadan seçimi kazandı.  42 yaşındaki Sunak, İngiltere’nin modern tarihindeki en genç başbakan olacak.

Sunak’ın önümüzdeki dakikalarda konuşma yapması bekleniyor. Kral 3. Charles‘ın en kısa sürede hükümeti kurma görevini Sunak’a vereceği tahmin ediliyor.  Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün akşam liderlik yarışına katılmayacağını duyurmuştu.  Johnson, yarışa katılmak için yeterli desteğe sahip olduğuna dikkat çekerken adaylığının doğru olmadığı sonucuna vardığını açıklamıştı. Johnson, Muhafazakar Parti’nin 102 milletvekilinin kendisini desteklediğini iddia etmişti.

Kripto Para Sektörü İçin Neden Önemli?

Sunak, İngiltere’nin kripto para sektöründe “dünya lideri” olmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğini defalarca kez söylemişti. Endüstriye dair çarpıcı planlarını her fırsatta dile getiren eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, bu girişimlerinin kripto sektörüne daha fazla yatırım çekmeyi hedefleyeceğini vurgulamıştı. Yönetici, büyük planının bir parçası olarak İngiltere’de stablecoin’leri yasal bir ödeme şekli olarak tanımayı teklif etmişti.

Sunak ayrıca, kripto para piyasasını ülkenin düzenleyici kurumu FCA’nın denetimine getirecek bir dizi adımdan bahsetmişti. Blockchain teknolojisinin önemine dikkat çeken siyasetçi yenilikçi ve inovasyonu teşvik eden adımlar atılması gerektiğini vurgulamış ve şunları söylemişti.

Hedefim, İngiltere’yi kripto para teknolojisi için küresel bir merkez haline getirmek. Öncelikli amacım ve ana hatlarıyla ortaya koyduğumuz plan, firmaların bu ülkede yatırım ve yeni girişimler yapmalarını ve büyümelerini sağlamak. Geleceğin yenilikçi işletmelerini ve başarılarını Birleşik Krallık’ta görmek istiyoruz.  Hükümet olarak etkin bir şekilde düzenleme yaparak onlara uzun vadede destek ve yatırım yapmak için ihtiyaç duydukları güveni verebiliriz.

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