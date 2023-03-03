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Dakikalar önce WSJ önemli bir sızıntı paylaştı. Veya bu sızıntının önemli olduğunu iddia ediyor. Haberin ardından BTC düştü. Kripto paralar tüm sorunlar dışında ek olarak ana akım medyayla mücadele etmek zorunda kalıyor. Reuters’ın son haberi Visa tarafından yalanlanmıştı. Şimdi de Tether açıklama yaptı.

Bitcoin Neden Düştü?

Wall Street Journal dakikalar önce Tether ve Bitfinex borsasını paravan şirketleri kullanarak banka hesabı açmakla suçladı. Tether daha önce de benzer iddialarla karşı karşıya kalmıştı. Birkaç dakika önce Tether ekibi bir duyuru yayınlayarak iddiaları reddetti. Ancak Bitcoin bu sırada 22.400 dolar seviyesini çoktan kaybetmişti. Peki Tether ne diyor?

“Wall Street Journal’ın uzun zaman öncesine ait bayat iddialarla ilgili haberi tamamen yanlış ve yanıltıcıdır. Bitfinex ve Tether birinci sınıf uyum programlarına sahiptir ve Kara Para Aklamayı Önleme, Müşterini Tanı ve Terörle Mücadele Finansmanı yasal gerekliliklerine uymaktadır. Bitfinex ve Tether, küresel kolluk kuvvetlerinin gururlu ortaklarıdır ve kara para aklama, terörizm ve kötü aktörler tarafından işlenen diğer suçların önlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve dünya genelindeki diğer kolluk kuvvetlerine rutin ve gönüllü olarak yardımcı olmaktadır. Bu haksız saldırılar, bizi bu çabalara devam etmekten ve piyasanın bizi sektörde lider yaparak açıkça kabul ettiği en likit ve güvenilir stablecoin deneyimini sunmaktan alıkoymayacaktır.”

Kripto Paralar Hedef Alınıyor

Eski haberlerin yeniden gündeme getirilmesi hususu son zamanlarda yeniden hortladı. Kripto paralara karşı mesafeli olan ana akım medya birçok kripto şirketiyle alakalı içeriden aldıklarını iddia ettikleri bilgilere dayanarak manşetler atıyorlar. Yakın zamanda Reuters, Visa ve Mastercard kripto para ortaklıklarını sona erdireceğini yazdı. Ardından Visa kripto para başkanı bu haberin asılsız olduğunu kripto alanında daha fazla anlaşma yapacaklarını yazdı.

Kripto para yatırımcıları Bitcoin’in düştüğü günlerde daha fazla düşüşü destekleyen bu tarz açıklamaları görmeye alışkın. Tether tarafından yapılan açıklamanın fiyatta toparlanmayı henüz tetiklediği söylenemez. Diğer taraftan Elon Musk’ın “eskiden kripto paralarla ilgileniyordum” açıklaması da bu akşamki negatif seyrin diğer bir sebebi olarak sayılabilir.