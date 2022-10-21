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  •   Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kritik Kripto Para Açıklaması: “Peşindeyiz”

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kritik Kripto Para Açıklaması: “Peşindeyiz”

Blockchain teknolojisi küresel çapta benimsenmeye devam ederken, birçok ülke ve kurum bu alandaki yatırımlarını artırıyor.
15:11
21 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain teknolojisi küresel çapta benimsenmeye devam ederken, birçok ülke ve kurum bu alandaki yatırımlarını artırıyor.

“Kendi Evrenimizi Kurmak Peşindeyiz ”

Kripto para karşıtlığının yeni bir boyut kazanmasına rağmen, blockchain teknolojisi hükümetlerin, üniversitelerin ve önde gelen şirketlerin odak noktası oldu. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri tarafından düzenlenen “Blokzincir İstanbul” etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kripto paralara ve blockchain’e dair  önemli açıklamalar yaptı. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri tarafından düzenlenen “Blokzincir İstanbul” etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Blokzincir’in önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Blokzincir konusunda şu ifadeleri kullandı:

Blokzincir teknolojisinin kamuoyunda popüler olmasını kripto paralar sağlamıştır. Teknoloji son 1 asırda çok hızlı ilerleyen ve son dönemde daha da hızlanan bir alandır. Hızlı, verimli, güvenli ve düşük maliyetli işlem yeteneği. Böyle bir potansiyeli göz ardı edemeyeceğimiz açık. Bu teknolojileri kullanan bir ülke olmak istiyoruz. Kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz. Hedefimiz takip eden değil, takip edilen konuma ulaşmaktır.

Erdoğan, “Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yöneltmek yerine blokzincir teknolojisi  gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içinde yer alan  daha büyük ve mümbit mecralara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum” çağrısında bulundu. Kripto para sektöründeki regülasyon tartışmaları sürerken, Türkiye’de dijital varlıkların düzenlenmesi yönünde adımlar atmaya devam ediyor. Ankara’da kamu ile özel sektör Kripto Para Zirvesi’nde buluşacak. Sektördeki son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, yüksek volatilitenin temel sorunlardan biri olarak görüldüğü piyasaya manipülasyona izin vermeyecek şekilde düzenleme getirilmesi öngörülüyor. Üç ana temaya odaklanacak zirvenin ilk bölümünde “dijital para”, ikinci bölümünde “dijital finans ve fintech”, üçüncü bölümünde ise “dijital ekonomi” konuları ele alınacak. Yakın zamanda Meclis’e getirilmesi beklenen düzenleme kapsamında kripto para konusundaki son gelişmeler Ankara’da masaya yatırılacak. Kamu ile özel sektör, 3 Kasım’da “Dijital Para Zirvesi”nde bir araya gelecek

Erdoğan, e-insan Projesine Dikkat Çekti

Geçtiğimiz günlerde e-insan projesine dikkat çek Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bu projeye yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu ve şunları kaydetti:

Daha birkaç gün önce e-insan projemizi duyurduk. Blokzincir teknolojileri, mevcut ticari sistemi kökten değiştirme potansiyeline sahiptir. Dijital varlıklar teknolojinin yakıtı, blokzincir ise aracıdır. Blokzincir teknolojisinin potansiyelini göz ardı edemeyeceğimiz açıktır. Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bizatihi bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz.

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