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  •   Son Dakika: Büyük Müjdeyi Veren Altcoin Ralliye Başladı!

Son Dakika: Büyük Müjdeyi Veren Altcoin Ralliye Başladı!

Fiyat kısa sürede 5 doların üzerine çıktı ve 2023 yılının ilk çeyreği kritik öneme sahip. Detaylar haberimizde.
18:34
20 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paraların genel yönü düşüş olabilir ancak bazı altcoinler özelinde etkileyici yükselişler görüyoruz. Projelerin açıkladığı yeni haberler, yükseltmeler müjde etkisi oluşturuyor ve yatırımcılar düşen piyasalarda kazanç fırsatı buluyor. Popüler altcoinlerden biri son gelen ortaklık müjdesiyle kırmızından hızla yeşile döndü. İşte detaylar.

Helium (HNT) Neden Yükseliyor?

Kripto destekli kablosuz ağ Helium’un arkasındaki şirket olan Nova Labs, abonelerin hücresel veri devi T-Mobile ile beş yıllık yeni bir anlaşma yoluyla ABD çapında 5G kapsama alanı alacağını söyledi. Anlaşma kapsamında Nova Labs, bir basın açıklamasına göre her iki ağı da kullanan mobil ürünler ve hizmetler sunabilecek. Anlaşmanın şartları açıklanmadı.

Helium (HNT) fiyatı 4,47 dolardan 5,17 dolara sıçradı. Helium Mobile lansmanı için imzalanan 5 yıllık anlaşma yatırımcıların yüzünü güldürdü.

Basın açıklamasında şunlar yazıyordu;

“Duyuru, Nova Labs’in abonelerin ağı kullanmak için kripto ödülleri kazanmalarını sağlayacak Helium Mobile’ı başlatmayı planladığı sırada geldi”.

Helium Mobile

Helium 5G ağının bulunmadığı yerlerde mobil müşterilerin 5G erişimini destekleyen bu gelişme projenin gelecekteki performansı için kritik öneme sahip olacak. Nova Labs kablosuz genel müdürü Boris Renski Helium’un kapsama alanı olmayan bölgelerdeki Helium mobil aboneleri için T-mobile’a ödeme yapacağını söyledi. Şimdilik Helium’un mükemmel bir kapsama alanı yok ve çok sayıda ölü nokta var. Bu anlaşmayla birlikte Helium Mobile’ın ABD genelinde daha da geniş kullanım alanı olacak.

Nova Labs’e göre, hizmetin beta sürümü 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Bu tarihte HNT fiyatının daha da yükselmesi olasıdır. Helium Network mevcut internet altyapılarına bir alternatif olması için başlatıldı ve merkezi olmayan bir kablosuz ağ hedefliyor. Şimdilik dünya genelinde 900 bin noktada aktiftir.

T-Mobile Toptan Satış Kıdemli Başkan Yardımcısı Dan Thygesen anlaşmayla ilgili şunları söyledi;

“T-Mobile, Nova Labs’in ülkenin en büyük, en hızlı ve en güvenilir ülke çapındaki 5G ağında mobilitelerini sağlayarak bu yeni kripto destekli alanda inovasyonunu desteklemekten heyecan duyuyor”.

HNT fiyatı ilk yükselişin ardından 4 dolar bölgesine düşmüştü ve 18:46 itibariyle 5 doların üzerine tekrar çıktı.

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