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Son Dakika! Bloomberg’den Bitcoin İçin Kötü Haber: Adım Adım Yaklaşıyor!

Makroekonomik şartlardan ötürü büyük darbe alan Bitcoin (BTC), şimi de FTX krizin neden olduğu domino etkisi ile başa çıkmak zorunda. 
16:00
22 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Makroekonomik şartlardan ötürü büyük darbe alan Bitcoin (BTC), şimi de FTX krizin neden olduğu domino etkisi ile başa çıkmak zorunda.

Genesis, İflasa Bir Adım Daha Yaklaştı!

FTX krizinden etkilenen şirketlerinden biri de Genesis oldu. Kripto kredi şirketi, çekimleri askıya aldıktan sonra iflas söylentilerine neden oldu.  Şirket günler sonra iflas başvurusunda bulunma planları olmadığını söyledi. Önde gelen bir Genesis yönetiisi Reuters’e e-posta ile yaptığı açıklamada, “Yakında iflas başvurusunda bulunma planımız yok. Amacımız, mevcut krizi iflas başvurusuna gerek kalmadan uzlaşmayla çözmektir.” dedi ve alacaklılarla görüşmeye devam ettiğini ekledi. Güvenilir kaynaklara atıfta bulunan Bloomberg raporu, Genesis’in fon toplama sürecinde zorlandığını ve yatırımcıları, fon bulamazsa iflas başvurusunda bulunmaları gerekebileceği konusunda uyardığını öne sürdü. Bu süreçte bugün önemli kritik bir gelişme yaşandı.

İflas süreci  yakından takip edilen kripto Genesis’e Apollo’dan da olumlu yanıt gelmedi. Bloomberg’in haberine göre özel sermaya şirketi  Apollo Genesis’in fon toplama turuna katılma olasılığının oldukça düşük olduğunu açıkladı. Genesis iflası önlemek için fon ihtiyacının 1 milyar dolardan 500 milyon dolara düştüğünü duyurmuştu. Şirketin ayrıca fon ihtiyacı için Binance ve Apollo ile görüştüğü iddia edilmişti. Binance, iflasın eşiğindeki şirkete yatırım yapmayı planlamadığını açıklarken Apollo umut kaynağı olmuştu. Ancak son durum Genesis’in içinde bulunduğu zor durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Uzmanlara göre, Genesis’in iflası kripto para piyasasında yeni bir satış dalgasına yol açarak Bitcoin (BTC) fiyatına daha düşük seviyelere çekebilir.

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