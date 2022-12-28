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Bitcoin (BTC) madencileri ve balinalar satış yapmaya devam ederken, ABD’den gelen kritik gelişme hala umutların devam ettiğini ortaya koyuyor.

MicroStrategy, 2.500 Adet Bitcoin Aldı!

Ayı döngüsü hız kesmeden sürerken, kripto para piyasası satış baskısı altında yatay yönde hareket ediyor. 2022, Bitcoin için tarihinin en kötü dönemlerinden biri oldu. Makroekonomik belirsizlik ve sektör içindeki krizler, BTC’ye ağır darbe vurdu. Ancak, Bitcoin‘in geleceğine inanan yatırımcılar dipten alımlar yapmaya devam ediyor.

MicroStrategy, 2.500 adet Bitcoin aldığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada satın alma işleminin dün yapıldığı bildirildi. MicroStrategy, Bitcoin başına ortalama 30.397 dolar fiyatla toplamda 4.03 milyar dolar değerinde 132.500 Bitcoin tutuyor. Şirket zararda olmasına rağmen yakın zamanda BTC yatırımlarını durdurma planları yok gibi görünüyor. MicroStrategy portföyündeki ABD dolarını Bitcoin ile değiştiren ilk Fortune 500 şirketleri arasında yer aldı. Daha önce şirketin eski CEO’su Michael Saylor, MicroStrategy’nin tek bir Bitcoin bile satmayacağını vurgulamıştı.