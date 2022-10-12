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En büyük kripto para birimi 15:30’da aniden 19.000 doların altına düştü ve 18.965 dolara kadar indi. Kısa süre önce 2 gün içinde gerçekleşecek kritik gelişmelerle ilgili bir uyarı yayınlamıştık. Bu uyarıda yüksek gelen ÜFE ve TÜFE verisinin piyasalardaki satışları hızlandırabileceğinden bahsettik. Nitekim öyle de oldu. Bitcoin fiyatı yüksek gelen ÜFE ile aniden düşüşe geçti.

Kripto Paralar Neden Düşüyor

Birkaç dakika önce açıklanan ABD Üretici Fiyat Endeksi verisiyle Bitcoin fiyatı 19.000 doların altına düştü. ÜFE verisi beklentinin üzerinde açıklandı. Buna göre enflasyonun da önümüzdeki aylarda zirveye ulaşmama ihtimali güç kazandı.

Yıllık Üretici Fiyat Endeksi beklentisi %8,4 seviyesindeydi ancak açıklanan %8,5 oldu. Önceki ay ise bu veri %8,7 olarak açıklanmıştı. Kripto paraları rahatlatacak en önemli veriler bu iki günde açıklanıyor ancak şimdiden kara bulutlar toplanmaya başlandı. ÜFE verisinin düşük gelmesi enflasyon için de beklentileri iyileştirecekti. Yatırımcıların ilerleyen saatlerde artması muhtemel volatiliteye hazırlıklı olması gerek.

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin olumsuz gelen veriyle birlikte ani satışlarla karşılaştı. Ancak şimdilik satışlar devam etmiyor. Kripto paraların kümülatif değeri 923 milyar dolara düştü ve Bitcoin hakimiyeti 39,7 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin hakimiyeti bize önümüzdeki günlerde artacak satış baskısıyla altcoinlerde ciddi erimeler olabileceğini söylüyor. Eğer yarın enflasyon verisi de olumsuz gelirse Bitcoin fiyatındaki düşüş altcoinlerde çarpan etkisi yaratacaktır.

Ekim ayında Fed toplantısı olmayacak ancak Kasım ayındaki toplantıda alınacak kararlarda bugünlerde gelen veriler önem arz edecek. Fed şahin görünümünü sürdürüyor ve onları yumuşatacak bir gelişme henüz olmadı. BM ve diğer otoritelerin küresel resesyon riski uyarılarına rağmen Fed faiz artışlarından vazgeçmeyeceklerini açıkladı. İngiltere ve Avrupa Birliği kendi para birimlerinin ABD doları karşısında tarihi dip seviyelere düşmesinden rahatsız. Hali hazırdan tüm dünya enflasyonla (ve biz daha fazla) yaşamaya çalışırken bunun üzerinde kur baskısı da eklendiğinde iş daha karmaşık hale geliyor.

2023 sonuna kadar Fed gazdan ayağını çekmeyeceğini söylüyor. Bugün akşam gelecek FOMC tutanaklarında Kasım toplantısına dair daha fazla sinyal alabiliriz. Kripto paraların içinde bulunduğumuz birkaç ay içinde yükselmesi pek mümkün değil, fakat kripto paralar genellikle bu tarz olumsuzluğun zirve yaptığı dönemlerde büyük sürprizler getirir. Yine olur mu? Zaman gösterecek.