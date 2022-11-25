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Son Dakika! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Müjde Geldi! Kasırga Büyümeden Önlenecek!

FTX krizinin yarattığı domino etkisi devam ederken, sektörün önde gelen isimleri kasırgaya karşı önlemler almaya devam ediyor. 
12:03
25 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX krizinin yarattığı domino etkisi devam ederken, sektörün önde gelen isimleri kasırgaya karşı önlemler almaya devam ediyor.

Tron DAO, Binance’ın Kurtarma Fonuna Katkıda Bulunacak!

Blockchain operatörü Tron DAO ve milyarder kurucusu Justin Sun, Binance’in  kurtarma fonuna katkıda bulunmak için başvurdu. Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun daha önce fonu başlatma planının sinyalini vermesinden sonra dün fonun ayrıntılarını yayınladı. Binance endüstri kurtarma fonuna 1 milyar dolar daha ekledi. Toplam ayrılan rakam ise 2 milyar dolara ulaştı. Bu arada, Jump Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Animoca Brands, GSR, Kronos ve Brooker Group, yaklaşık 50 milyon dolarlık bir başlangıç ​​taahhüdü üzerinde anlaştılar. Bir Tron DAO sözcüsü The Block’a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

Duyurudan haberimiz yoktu. Farklı kurum ve kişiler muhtemelen farklı zamanlarda Binance ile iletişime geçmiştir. Kurtarma fonuna katılmak için başvuruda bulunduk. Yakında Binance’tan cevap alacağız.

The Block, Binance sözcüsüne ulaştığını ancak henüz bu iddiaya dair resmi bir onaylama almadığını belirtti. FTX krizinden sonra kolları sıvayan Binance, Sam Bankman-Fried’in imparatorluğunun çöküşünün kripto endüstrisine verdiği zararı azaltabileceğini umuyor. Yatırım şirketlerinden erken aşamadaki DeFi projelerine kadar sektördeki birçok işletme FTX‘in çöküşünden etkilendi. Tasarım gereği, endüstri kurtarma fonuna yapılan katkılar, blockchain analitiği kullanılarak izlenebilir. Binance dün yayımladığı blog yazısında, “ihtiyaç duyulması halinde yakın gelecekte” yatırımının 2 milyar dolara çıkarılabileceğini söylemişti. Fon, ekonomik olarak uygulanabilir ve yenilikçi olduğu düşünülen ancak FTX krizi nedeniyle likidite sorunları yaşayan projeleri hedefleyecek.

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