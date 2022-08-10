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  •   SON DAKİKA: Bitcoin ve Altcoin’lerin Beklediği Kritik Veriler Açıklandı!

SON DAKİKA: Bitcoin ve Altcoin’lerin Beklediği Kritik Veriler Açıklandı!

Kripto para piyasalarının gözü Temmuz ayı ABD enflasyon verileri için yapılacak son dakika açıklamasındaydı. Nitekim Temmuz ayı ABD enflasyon verileri açıklandı.
15:30
10 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının gözü Temmuz ayı ABD enflasyon verileri için yapılacak son dakika açıklamasındaydı. Nitekim Temmuz ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı, Temmuz’da TÜFE’nin yüzde 8,5, çekirdek TÜFE’nin ise yüzde 5,9 olarak kaydedildiğini açıkladı.

Temmuz Ayı ABD Enflasyon Verileri

ABD Çalışma Bakanlığı, TSİ 15.30’da güncel enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre ABD’de Temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 beklentiye (önceki açıklanan yüzde 1,3) karşın yüzde 0 olarak geldi. Yıllık bazda TÜFE yüzde 8,7 beklentiye (önceki açıklanan yüzde 9,1) karşın yüzde 8,5 olarak geldi.

Öte yandan volatilite gösteren gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek tüketici fiyatları (çekirdek TÜFE) Temmuz ayında yüzde 0,5 beklentiye (önceki açıklanan yüzde 0,7) karşın yüzde 0,3 olarak geldi. Yıllık bazda çekirdek TÜFE ise yüzde 6,1 beklentiye (önceki açıklanan yüzde 5,9) karşın yüzde 5,9 olarak geldi.

ABD’de enflasyon Haziran ayında 41 yılın zirvesini geçmiş ve yıllık bazda yüzde 9,1 ile 1981’den bu yana görülen en yüksek seviyede gelmişti.

Bitcoin ve Ethereum’da Son Durum

Bitcoin ve altcoin’ler, ABD enflasyon verilerinin açıklanması öncesi yönünü aşağı çevirmişti. CoinMarketCap‘in verilerine göre, en büyük kripto para Bitcoin, ABD enflasyon verilerin açıklanması öncesinde gün içinde 22 bin 773 dolara kadar geriledi. En büyük altcoin Ethereum da kritik enflasyon verileri öncesinde yönünü aşağıya çevirmiş ve gün içi en düşük bin 665 dolara kadar geriledi. Bu düşüşün ardından bir miktar toparlanan BTC yazım sırasında 23 bin 56 dolardan, ETH ise bin 708 dolardan alınıp satılıyor.

Verilerin açıklanmasıyla birlikte yönünü yukarı çeviren Bitcoin 23 bin 500 doların üzerine çıkarken, Ethereum bin 750 doların üzerine çıktı.

Piyasa uzmanlarına göre ABD’de açıklanan aylık ve yıllık TÜFE ve çekirdek TÜFE rakamlarının beklentilerin altında gelmiş olması Bitcoin ve altcoin‘ler için pozitif çünkü ABD Merkez Bankası (Fed), son aylarda yaptığı agresif faiz artırımlarında ayağını gazdan çekebilir. Bu da kripto paralar gibi riskli varlıklara olan yatırımcı talebinin artabileceği anlamına geliyor. Fed’in bir sonraki toplantısı Eylül ayında, 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak. Faiz kararının 21 Eylül’de TSİ 21.00’de açıklanması bekleniyor.

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