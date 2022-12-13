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Son Dakika! Bitcoin, Altın, Gümüş, Dolar Hepsi Bunu Bekliyordu! BTC Neden Yükseliyor?

Tüm yatırımcılar heyecanla bu verinin açıklanmasını bekliyordu. Nihayet ABD açıkladı.
16:30
13 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün gündem yoğun ve önceden planlanmamış birçok olay gerçekleşti. Tüm detayları ayrıca zaten paylaşmıştık. Biraz önce de küresel piyasaların yakından izlediği kritik bir veri açıklandı. Yarın açıklanacak olan Fed kararından önce kripto para yatırımcıları bu veriye göre pozisyon alacaktı. Peki veri nasıl geldi.

ABD Enflasyon Verisi

Dolar endeksi (DXY), emtia ve kripto dahil aklınıza gelebilecek birçok ürünün grafiği bugün 16:30’da açıklanan ABD enflasyon verisini bekliyordu. Kripto para yatırımcıları Binance, FTX ve daha birçok habere rağmen Bitcoin fiyatının bugün 17.500 dolara tırmandığını gördü. Beklentiye göre enflasyon bir miktar daha düşecek ve Fed yarın artık ayağını gazdan büyük ölçüde çekeceğini açıklayacağı yönündeydi. Son 4 toplantıda 75bp’lik artışlar yapan Fed tarihinde eşine az rastlanır bir hızda faizleri artırdı. Peki bugün gelen veriyi nasıl yorumlamalıyız?

2022 Yılı Enflasyon Grafiği (Kasım Verisi Hariç)

  • ABD Yıllık Enflasyon Beklenti: %7,3 (Önceki: %7,7)
  • Açıklanan:%7,1 ile beklenti altı geldi.

Enflasyon verisinin beklenti altı gelmesiyle birlikte Bitcoin fiyatı aniden 18.000 dolara ulaştı ve yazı hazırlandığı sırada 17.800 dolarda bulunuyor. Altcoinler ise BTC’nin yükselişine rağmen bugün önemli ölçüde negatif seyretti.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Beklentinin altında gelen enflasyon verisi Bitcoin için harika bir gelişme oldu. Yarın yapılacak Fed toplantısında son 2 enflasyon verisinin beklenti altı gelmesi sebebiyle daha güvercin bir duruş görebiliriz. Bu durum altın, gümüş ve Bitcoin gibi varlıkların yükselişini destekleyecektir. Fed üyeleri yakın zamanda yaptıkları açıklamalarda enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini söylüyordu. Kasım verilerinin de düşük gelmesi onları daha ılımlı bir duruşa itecektir.

Nitekim Fed üyeleri artık 75bp artışların geride kaldığını ve 50bp gibi daha düşük faiz artışlarına ihtiyaç halinde gideceklerini söylemişlerdi. Bununla birlikte faiz artışlarının piyasadaki etkisinin 1 yıl içinde görüldüğü biliniyor. Yani agresif faiz artışları bugün itibariyle bitmiş olabilir. Bitcoin ve diğerleri gelecekte daha iyimser bir tavır takınacak olan Fed’in durumunu şimdiden fiyatlamaya başlayacaktır.

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